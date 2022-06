Agentes da Guarda Ambiental realizam instruções para a Brigada Voluntária de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 15/06/2022 14:19

A Guarda Municipal Ambiental de Nova Iguaçu participou na última semana da instrução de formação da nova Brigada Voluntária do Processo Apell-CE no Município de Duque de Caxias. Foram demonstrados os principais equipamentos e técnicas de combate aos incêndios florestais e suas diversas aplicações práticas.

Os agentes participantes deram orientações e falaram da experiência nas ações executadas em Nova Iguaçu, em especial as ocorridas no Parque Natural Municipal e na Reserva Biológica do Tinguá.

A Brigada Voluntária tem como um dos objetivos dar apoio as ações de prevenção e possível remediação durante o período de estiagem, época em que ocorre a maior parte dos focos de Incêndios Florestais. Sua abrangência de atuação tem como foco o município de Duque de Caxias e cidades vizinhas.

Denúncias, críticas e sugestões podem ser realizadas de segunda à sexta, das 09:00 às 17:00, pelo telefone da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (21) 3779-1183 ou pela Ouvidoria da Prefeitura.