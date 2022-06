Banco de sangue do Hospital da Posse espera aumento de doações no feriado - Divulgação/PMNI

Publicado 15/06/2022 14:11

A direção do Hospital Geral de Nova Iguaçu decidiu abrir as portas do banco de sangue da unidade no feriado de Corpus Christi (16 de junho) para reforçar o estoque de bolsas de sangue. No mês de maio, a unidade voltou a atingir níveis preocupantes, pois recebeu apenas 368 doações, cerca de 40% a menos que o ideal, que são 600 bolsas colhidas. A ação também faz parte das homenagens pelo Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado em 14 de junho.

A redução no número de doadores de sangue, infelizmente, pode se tornar um problema para o HGNI. Por ser um hospital de trauma, que recebe casos graves e faz, em média, 600 cirurgias por mês, em muitas delas a reposição sanguínea é fundamental para ajudar o paciente. Porém, nesta época do ano, as temperaturas são mais amenas e o número de doenças virais respiratórias cresce, diminuindo a procura para doações.

Outro fator importante é que as pessoas vacinadas precisam aguardar sete dias, enquanto as que contraíram a Covid-19 devem esperar pelo menos 30 dias para doar. Diante deste cenário, o HGNI precisa, urgentemente, de pessoas aptas a doar sangue e convoca a população para abraçar essa causa e ajudar a salvar vidas através deste gesto solidário. Todos os tipos sanguíneos são necessários.

O banco de sangue passa por higienização constante diariamente e oferece toda a segurança para receber o doador. É necessário utilizar máscara de proteção facial. Os interessados em doar podem comparecer ao HGNI, localizado na Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, no bairro da Posse, em Nova Iguaçu. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

Quem pode doar

– Pessoas de 18 a 69 anos, sendo que maiores de 60 anos precisam ter doado anteriormente;

– É necessário estar bem de saúde e pesar mais de 50 quilos;

– Quem foi vacinado contra a Covid-19 deve aguardar sete dias para fazer a doação;

– Quem contraiu a Covid-19 só poderá doar após 30 dias de recuperação completa do quadro;

– Não é necessário estar em jejum, mas a doação é contraindicada para pessoas que ingeriram bebida alcoólica no dia anterior ou comidas gordurosas nas últimas 4h;

– Menores de idade também podem doar. Basta que os pais ou responsáveis assinem o termo de autorização disponibilizado no site do Hemorio.