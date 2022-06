BMW da vítima, que seria blindado, ficou com diversas marcas de tiros de fuzil na lateral - Reprodução

Publicado 15/06/2022 15:23 | Atualizado 15/06/2022 15:52

Um homem foi morto a tiros de fuzil nesta quarta-feira, no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Tiago Barbosa, de 36 anos, conhecido como Tiago do Cigarro estava a bordo de uma BMW, modelo X6, avaliada em mais de um milhão de reais, e que estava sem placa. De acordo com policiais militares que chegaram ao local após o ocorrido, o veículo seria blindado, mas não suportou os tiros de fuzil.

A execução ocorreu no fim da manhã, na esquina da Rua Professor Joaquim Cardoso de Matos com a Via Light, próximo ao Fórum de Nova Iguaçu. Moradores contaram aos policiais, que um carro fechou a BMW da vítima e pelo menos três homens desceram e dispararam contra o veículo. Em vídeos nas redes sociais, é possível ouvir os sons de tiros no momento do atentado.

Moradores também afirmaram que a vítima seria vendedor de cigarro e por isso tinha o apelido de Tiago do cigarro.

Agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense também estiveram no local para realizar a perícia. Após isso, o corpo da vítima foi removido e o veículo, com diversas marcas de tiro recolhido para a Delegacia.