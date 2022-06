Agentes de concessionária estão nas ruas para recadastramento de moradores - Divulgação

Agentes de concessionária estão nas ruas para recadastramento de moradoresDivulgação

Publicado 15/06/2022 15:38

A concessionária dos serviços de água e esgoto de Nova Iguaçu entra em mais uma semana de recadastramento em diversos bairros do município da Baixada Fluminense. O objetivo da empresa é atualizar os dados de todos os seus clientes para facilitar a interlocução para resolução de demandas.

Os agentes da Águas do Rio, devidamente uniformizados e identificados com crachá da empresa, realizarão o serviço no período das 8h às 18h, nos dias de semana. Em caso de ausência, será feita uma revisita no sábado, das 8h às 18h. Ainda assim, se o morador não for encontrado neste período, o último contato do profissional será no turno da noite, das 18h às 21h, entre segunda e sábado.

A concessionária está à disposição para dúvidas no 0800 195 0 195, que atende por Whatsapp e ligação. A loja da empresa, que fica na Rua Ataíde Pimenta de Morais, 225, Centro, mudou de horário de atendimento, que agora é das 8h às 16h.

Adrianópolis, Aeroclube, Austin, Banco de Areia, Bairro da Luz, Bairro Esperança, Grama, Botafogo, Cabuçu, Caioaba, Califórnia, Campo Alegre, Carmari, Carolina, Centro, Cerâmica, Chacrinha, Chavascal, Cobrex, Comendador Soares, Dom Rodrigo, Danon, Engenho Pequeno, Figueiras, Iguaçu Velho, Ipiranga, Jardim Jasmim, Jardim Alvorada, Jardim Posse, Jardim Canaan, Jardim Esplanada, Jardim Iguaçu, Jardim Monte Sol, Jardim Nova Era, Jardim Palmeiras, Jardim Paraiso, Jardim Pitoresco, Jardim Viga, Jardim Guandu, Jurema, Juriti, Juscelino, K-11, Km 32, Lagoinha, Miguel Couto, Bairro Da Luz, Maria José, Marapicu, Marco II, Margarida, Marileia, Mesquita, Mirim, Morro Agudo, Monte Castelo, Nova Atlântida, Nova Aurora, Nova América, Nova Brasília, Ouro Fino, Ouro Preto, Ouro Verde, Ponto Chique, Parque São Marcelo, Palhada, Paraiso, Parque Ipiranga, Parque São Carlos, Pinheiro, Parque Boaventura, Prados Verdes, Prata, Primavera, Parque Engenho Pequeno, Parque Flora, Parque Rodilândia, Parque Rodilar, Parque Santa Eugenia, Parque São Francisco, Parque Santa Rita, Parque São Vicente de Paula, Rosa dos Ventos, Rancho Novo, Redenção, Riachão, Rodilândia, Rodilvania, Rosa Jesus, São Benedito, Guandu, Santa Eugenia, Santa Clara, Tinguá, Triunfo, Vista Alegre, Vila São Joao, Valverde, Vila Três Corações, Vila De Cava, Vila Iracema, Vila Palmeiras, Vila Nova e Vila Operária.