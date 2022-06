Polícia Militar apreendeu três toneladas de cobre em ferro velho de Nova Iguaçu - Divulgação

Polícia Militar apreendeu três toneladas de cobre em ferro velho de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 16/06/2022 18:05

Policiais militares estouraram um ferro velho e apreenderam três toneladas de cobre, que seriam fruto de roubos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Os agentes chegaram até o local após o recebimento de denúncias anônimas pelo 20° Batalhão, responsável pelo policiamento na região.

O ferro velho fica localizado no bairro de Austin, que estava em pleno funcionamento. Após as equipes chegarem no escritório da suposta empresa, uma funcionária presente afirmou ter notas fiscais de todos os produtos que não foram devidamente apresentadas.

Agentes da Polícia Civil foram chamados para realizar a perícia e todo material apreendido foi levado para a 58ª DP, onde o caso foi registrado