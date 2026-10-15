A iniciativa oferece cortes gratuitos na Casa do Menor São Miguel Arcanjo, em Miguel CoutoDivulgação

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Aline Martins
Moradores de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, podem participar de uma campanha de doação de cabelos durante todas as sextas-feiras de outubro. A iniciativa oferece cortes gratuitos na Casa do Menor São Miguel Arcanjo, em Miguel Couto, para arrecadar fios destinados à confecção de perucas para mulheres que enfrentam doenças que provocam queda capilar.
A ação faz parte do projeto “Entre Nós”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), em parceria com a instituição. Os atendimentos acontecem das 9h às 12h, mediante agendamento pelo site www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/entrenos.
A Casa do Menor fica na Avenida Henrique Duque Estrada Meyer, nº 222, em Miguel Couto. Com a parceria, o espaço passa a integrar a rede de arrecadação do município, que já conta com outros 17 pontos de coleta. Nessas unidades, as doações podem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Projeto amplia atendimento a mulheres em vulnerabilidade
Criado em outubro de 2025, o Entre Nós completa um ano com a ampliação das atividades. Além de recolher cabelos para a produção de perucas, o programa passa a oferecer ações de acolhimento, orientação e acesso a serviços socioassistenciais.
A nova fase terá atenção especial às mulheres em situação de vulnerabilidade social, incluindo aquelas que convivem com doenças autoimunes. As atividades abordarão saúde emocional, autoestima, direitos sociais, geração de renda e autonomia feminina.
Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Elaine Medeiros, a ampliação dos pontos de arrecadação busca facilitar a participação dos moradores e fortalecer o atendimento às mulheres beneficiadas.
Programação inclui serviços sociais e atividades de autocuidado
Como parte das comemorações pelo primeiro aniversário, o projeto iniciou uma programação itinerante no dia 9 de outubro, na Praça CEU do Jardim Paraíso, com atividades voltadas à solidariedade, identidade e autoestima. A programação incluiu corte solidário, arrecadação de cabelos, orientações e atualização do Cadastro Único, informações sobre benefícios sociais e isenção para emissão de certidões, além de atividades de beleza e autocuidado.
Também foi realizada uma roda de conversa sobre valorização pessoal e autoestima. De acordo com David Núpcias, técnico de referência do projeto, a proposta é ampliar o acolhimento e facilitar o acesso das participantes aos serviços de proteção social. As ações itinerantes estão previstas para ocorrer ao longo de outubro em diferentes regiões de Nova Iguaçu, enquanto a campanha de arrecadação de cabelos permanece disponível nos pontos de coleta da SEMAS.