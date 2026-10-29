Alexandre Borges revela que mãe frequentava cassinos clandestinos - Reprodução / TV Globo

Alexandre Borges revela que mãe frequentava cassinos clandestinosReprodução / TV Globo

Publicado 29/10/2026 12:58

"A minha mãe ia para cassinos clandestinos e eu, às vezes, ia lá buscar ela. Preocupado, sem saber como era o lugar que ela ia", relatou o artista, que situou os episódios na década de 1990.Segundo Alexandre, a mãe passou a procurar esses estabelecimentos depois da aposentadoria, como uma forma de ocupar o tempo livre. Ele contou que questionava o hábito, mas ouvia sempre a mesma justificativa."Ela falava: 'Filho, não tenho nada para fazer, o que eu vou fazer? Sou aposentada'. É um entretenimento", recordou.Com o passar do tempo, porém, a situação deixou de ser apenas uma distração. O ator percebeu o sofrimento da mãe com as perdas financeiras e procurou ajudá-la, inclusive com o pagamento de contas."No começo, poderia ser uma diversão, mas eu senti que foi um problema para ela. A gente conversava, eu a apoiava, ia lá e pagava as continhas que ela deixava, aquelas coisas assim, mas sem criticar muito. Depois, ela conseguiu sair do sufoco", afirmou.O artista também lembrou as tentativas da mãe de abandonar as apostas. "Ela perdia, ficava um mês na igreja, fazia promessa, dizia que nunca mais ia jogar e sofria com aquilo", disse.Rosa Linda morreu em setembro de 2021, aos 83 anos. Ela sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) e recebeu, posteriormente, o diagnóstico de Alzheimer. Alexandre levantou a possibilidade de que a tensão ligada às apostas tenha afetado sua saúde, mas não apresentou comprovação médica dessa relação.Ao comentar a experiência familiar, o ator destacou que tentou acolher a mãe sem culpá-la. "Para ela, era uma maneira de sair de um tédio, e tinham muitos idosos", explicou.Por fim, Alexandre comparou os cassinos da época com as plataformas digitais de hoje e alertou para o acesso facilitado aos jogos. "Hoje, no online, fica mais fácil, você está no seu quarto às vezes e fica ali diariamente apostando", observou."É muito importante a gente debater isso na sociedade, com especialistas, e entender o que a gente vai fazer a partir de agora, se vai realmente proibir, se não vai", concluiu.