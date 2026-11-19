Bela Gil deixou o elenco do Saia JustaReprodução/ GNT
Bela Gil se despede do #SaiaJusta https://t.co/la1dFXy2t8— Canal GNT (@canalgnt) November 19, 2026
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