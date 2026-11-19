Bela Gil deixou o elenco do Saia Justa - Reprodução/ GNT

Bela Gil deixou o elenco do Saia JustaReprodução/ GNT

Publicado 19/11/2026 08:21

Bela Gil , de 38 anos, comunicou a saída do "Saia Justa", do GNT, durante o programa de encerramento da temporada exibido na noite de quarta-feira (18). A apresentadora entrou para a atração em março de 2023 e integrava o elenco ao lado de Eliana, Erika Januza, Juliette e Tati Machado.

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"Não é uma decisão fácil, entrei no 'Saia' numa transformação grande na minha vida. Estou no meu quarto ano, senti que o 'Saia' foi importante na reconstrução e reorganização das pecinhas na minha vida. Agora, está tudo no lugar. Estou pronta para alçar novos voos, quero novos desafios", disse ela.

A filha de Gilberto Gil contou detalhes do motivo para se afastar do programa na temporada de 2027. "Fiz muita matemática para que coubesse tudo, mas cada escolha é uma renúncia. Temos que perder o medo de perder. É uma despedida, de certa forma, feliz por sentir que meu dever foi cumprido. Vou sentir muita, muita falta de cada uma de vocês. Essa formação é gostosa, a gente sabe o quanto curte estar aqui".

Bela Gil se despede do #SaiaJusta https://t.co/la1dFXy2t8 — Canal GNT (@canalgnt) November 19, 2026

Juliette se emocionou ao falar sobre a despedida da colega. "É difícil se conectar com uma pessoa que a gente se entende no olhar. Você representa coragem de desbravar. Todas nós enxergamos você como mulher que abre caminhos. Sempre que tinha medo, olhava para você. Outros caminhos... hoje não. Hoje estou triste, hoje quero dizer que perco um pedaço muito importante", afirmou.

Erika Januza elogiou a passagem de Bela Gil pelo sofá do "Saia Justa". "A gente aprende muito com você. Não tem reunião e programa em que você não ensine algo. Você é única e essas são raras, e não tem medo disso. Vai fazer muita falta", declarou a atriz.

No último bloco do programa, a apresentadora foi homenageada pelo elenco e aproveitou para confirmar a participação no especial de fim de ano do "Saia Justa", que será exibido no dia 16 de dezembro, às 22h30.

Universo feminino



Convidada da atração, Deborah Secco relembrou os primeiros sintomas da perimenopausa, período de transição hormonal antes da menopausa. "De repente eu, que tinha uma mente bem precisa, era uma máquina, nunca tinha agenda, comecei a esquecer de tudo, completamente. Ando pela casa e falo: 'O que vim fazer aqui?'. É uma loucura, a mente falha muito", relatou.

"Essa coisa dos suores, não tenho [de forma] recorrente, mas esporádicos. Porém, quando acontece, preciso mudar de lugar na cama, completamente encharcada. Ninguém nunca falou que iria acontecer, nem quando e como", completou a artista.