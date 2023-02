’Daisy Jones and the Six’ estreia no dia 3 de março - Divulgação

Publicado 16/02/2023 15:01

Rio - Os fãs estão em polvorosa com o lançamento do trailer oficial de "Daisy Jones & the Six", série inspirada no livro de mesmo nome , da autora Taylor Jenkins Reid. A atração estreia no dia 3 de março, no Prime Video. Simultaneamente com o trailer, também foi lançada a música “Look At Us Now (Honeycomb)”, uma das 24 faixas gravadas exclusivamente para a trilha sonora da produção pelo próprio elenco.

O álbum com as músicas originais será disponibilizado pela Atlantic Records durante o lançamento da série em mais de 240 países e territórios. Exclusivamente no Prime Video, "Daisy Jones & The Six" terá novos episódios sendo lançados semanalmente, até dia 24 de março.

Baseado no romance homônimo best-seller de Taylor Jenkins Reid, a série acompanha a história da icônica banda dos anos 1970 "Daisy Jones & The Six", liderada por dois cantores rivais, mas carismáticos, Daisy Jones e Billy Dunne. Atraídos pela química pessoal e artística, sua complicada parceria musical catapultou a banda da obscuridade para uma fama inacreditável. E então, depois de um show esgotado no Soldier Field de Chicago, eles de repente debandaram. Agora, décadas depois, os membros da banda finalmente concordaram em revelar a verdade sobre a separação. Com a trilha sonora original de Daisy Jones & The Six, esta é a história de como uma banda icônica implodiu no auge.



O elenco conta com Riley Keough no papel de Daisy Jones, Sam Claflin como Billy Dune, Camila Morrone como Camila Dunne, Will Harrison como Graham Dunne, Suki Waterhouse como Karen Sirko, Josh Whitehouse como Eddie Roundtree, Sebastian Chacon como Warren Rojas, Nabiyah Be como Simone Jackson e Tom Wright como Teddy Price, com uma participação especial de Timothy Olyphant como Rod Reyes.



to muito apaixonada no início do trailer de daisy jones,o billy no carro todo gato lindo tóxico — ordinary girl (@mellsmontana) February 16, 2023

só vi o trailer de daisy jones agora e meu deus eu to vivendo por essa série tá lindo demais vários diálogos igual do livro — (@getawayslicense) February 16, 2023

A DAISY E O BILLY CHORANDO NO TRAILER DE DAISY JONES AND THE SIX VSF — lele tlou spoilers. (@fvshiddl) February 16, 2023