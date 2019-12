Gardênia Cavalcanti: As várias facetas de Aline Riscado

Ela é dançarina, modelo, atriz e é a cara do verão! Aline Riscado, uma das mulheres mais bonitas do país, é a nossa entrevistada dessa semana. Num bate-papo super sincero, ela falou sobre beleza, relacionamento, fofocas e, claro, deu dicas pra manter corpo, cabelo e pele com esta saúde que arrebata multidões.

Como foi que você chegou ao balé do Faustão?

Minha mãe me colocou no balé aos três anos e eu me apaixonei, aos 10 anos fazia oito horas de dança por dia. Aos 15 anos, decidi sair do balé, mas aos 18 anos deu saudade de dançar e fui trabalhar com dança. Aos 21 anos,conheci o meu ex-marido, o Rodrigo, me apaixonei e casei, quando o meu filho Nathan fez seis meses, eu amamentando, fiz o teste pro balé do Faustão e passei. Foi a terceira tentativa e finalmente deu certo. Tudo tem sua hora!

Hoje o seu ex-marido, pai do seu filho, é o seu empresário. Como vocês fazem para manter essa relação tão bacana?

Eu conheci o Rodrigo quando era muito jovem, ele sempre me aconselhou, aprendi muito com ele. Talvez por ser 15 anos mais velho, ele me ajudou a amadurecer e essa relação de amizade e companheirismo se manteve quando decidimos terminar o casamento. A gente ainda se amava, mas era um amor diferente. Hoje ele é meu melhor amigo. Temos um filho juntos, sempre conversamos muito com nosso filho, eu aconselho a todo mundo que termina um relacionamento, especialmente quando tem filhos, a manter a amizade. Não faz sentido amar tanto uma pessoa e virar inimiga dela depois de uma separação.

A propaganda da cervejaria foi um divisor de águas na sua vida?

Sim. Eu amava o balé, mas decidi sair porque sentia que já tinha passado por todas as fases ali e que poderia dar voos mais altos. Em menos de uma semana depois de sair, fui convidada para fazer o comercial. Nossa reunião aconteceu na conexão entre um voo e outro e eu saí dali com um novo emprego e uma nova perspectiva. Já estou há seis verões com eles.

Como é atuar com grandes nomes da comédia?

O Vai Que Cola é uma grande escola pra mim, eu entrei sem nenhuma experiência, na verdade o balé me deu uma base de como me comportar no palco, de conhecimento corporal, mas eu não era atriz. Estar ao lado de grandes nomes me dá um friozinho na barriga, mas eu sempre gostei de desafios. Eu aprendo muito com cada um deles e todos foram muito generosos, desde o primeiro momento.

A Aline bailarina perdeu espaço para a Aline atriz?

Eu amo me movimentar, eu não faço mais isso profissionalmente, mas atuar é uma nova paixão, na verdade não apenas atuar, eu amo me comunicar. Amei a experiência que tive como repórter no CQC, que também foi um super desafio porque eu tinha que falar sobre futebol, assunto sobre o qual eu não entendia nada, e eu me joguei. Cada vez que você passa por cima de um medo, você fica mais forte.

Falando em futebol há alguns dias, a internet quase quebrou com uma notícia de que você teria ficado com o jogador Gabigol. De onde saiu esta história?

Sou torcedora do Flamengo, e desde que eu estou solteira, vivem me arrumando namorado. Na festa eu era uma das únicas famosas e inventaram essa história. Mas já passou!

Como você lida com essas inverdades? Isso te incomoda?

Isso ainda me incomoda muito, mas agora eu consigo respirar fundo e seguir.



Como é a Aline mãe?

Eu sou apaixonada pelo meu filho e aprendo com ele todos os dias. Meu filho tem nove anos e há nove anos, eu trabalho com televisão, numa vida corrida, mas conversamos muito, desde sempre. Hoje estou mais tranquila, felizmente temos uma estrutura familiar que dá suporte.

Conta os segredos pra esse corpo sarado?

Como eu fiz muitos anos de balé e tenho uma genética boa, não preciso fazer muito exercício pra ficar bem, se eu faço, fico muito forte.

E a alimentação?

Eu gosto de me alimentar de forma saudável, não deixo de comer o que eu gosto, mas se exagero hoje, no dia seguinte, dou uma equilibrada. Eu gosto de verduras, legumes. O segredo é conhecer seu corpo e saber o que faz bem pra ele.

Cuidados com o cabelo?

No cabelo eu faço sempre escova de botox porque é a que mais se adapta a ele e eu aprendi a fazer tudo em mim, então eu me maquio, muitas vezes em eventos grandes, sou eu mesma que faço a maquiagem.

Carnaval chegando. O que vem por aí?

Com muito orgulho sou a nova rainha de bateria da Vila Isabel e já estamos começando a todo vapor. Estou fazendo aulas de samba porque apesar de ser bailarina, é diferente, as passistas sambam maravilhosamente bem. A responsabilidade é enorme porque você entra numa comunidade que espera o seu melhor. Chegar à quadra e receber o carinho é maravilhoso.

Assista ao vídeo da entrevista: