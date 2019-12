'Os homens têm medo de mim', diz Juju Salimeni

Rio - Aos 33 anos, Juju Salimeni tem mais de 14,5 milhões de seguidores no Instagram e mais de 226 mil inscritos no YouTube. Ela compartilha de tudo com os fãs: parcerias, bastidores de treinos, decoração da casa, ensaios fotográficos, brincadeiras com amigos, entrevistas, alimentação. Mas teve um momento em que ela cogitou dar um tempo.

"Já pensei em parar, em sair do Instagram, em não me expor mais. Não pelas pessoas, mas pela forma com que a gente precisa sempre dar satisfação de tudo. A nossa vida é sempre exposta, e na maioria das vezes você está em um momento que não quer se expor, só quer passar por aquele momento, e o Brasil está falando sobre o assunto. É muito pesado isso, não é qualquer pessoa que consegue suportar", explica a apresentadora do 'Juju Bootcamp', reality show que estreia em 2020 no canal pago E!.

Fama x sucesso

Com dez anos de carreira, Juju conta que passou por altos e baixos. "Passei por fases maravilhosas e outras complicadas. Alguns anos, tive crise de ansiedade e, no ano passado, tive depressão. Me curei este ano. São muitas emoções", recorda a bela. Ela afirma que não busca a fama, mas o sucesso. "Porque ele é o reconhecimento do trabalho, e eu acredito que o tenho. A fama, na maioria das vezes, não é uma coisa boa, traz consigo muitos sentimentos complicados de pressão", destaca.

450 ovos

Para manter a sanidade mental, Juju criou uma estratégia que tem surtido efeito, e não é de hoje. "Não olho coisas que saem sobre mim, não olho comentários, o que está sendo discutido. Aprendi a fazer isso para que não me prejudicasse. Isso me fez muito bem, e eu continuo assim para poder manter esse equilíbrio", conta ela, que revela comer 450 ovos por mês. "De manhã, como um bolinho que faço de claras, então vão umas seis ou sete. E à noite, como um ovo mexido, uns sete também. Às vezes, como durante o dia, e no final dá isso mesmo. Ovo é o que mais tem na minha casa", diz.

Solteira e feliz

Desde o fim de um casamento de 14 anos, Juju está solteira e avisa que passa muito bem, obrigado. "É tudo muito novo pra mim. É uma vida nova, estou focando em trabalho. Não estou pensando em relacionamento, mas saio bastante, viajo, vou a festas", diz.