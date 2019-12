Nutricionista dá receita de chocotone e rabanada funcional

Rio - Fim de ano é a famosa época do descontrole. É quando todo mundo se joga nas delícias de Natal e esquece do Projeto Verão e das promessas de dieta feitas durante todo ano. Mas nem tudo está perdido! Ainda há esperanças para quem decide não enfiar o pé na jaca durante as festividades. Nutricionista queridinha dos famosos, Lidiane Barbosa (@lidi_barbosa) desenvolveu duas receitas especiais para quem não abre mão de pratos mais importantes da ceia, mas também quer manter o corpo em forma. Ao lado, você encontra o passo a passo para preparar uma rabanada funcional, sem glúten, sem leite e sem soja, e um chocotone com base de farinha de arroz.



Rabanada Funcional

Ingredientes:

10 fatias de pão sem glúten

1/2 xícara de açúcar de coco

1/2 xícara de amaranto em flocos

1/2 xícara de amêndoas

4 colheres de sopa de linhaça

4 colheres de semente de chia

1/2 xícara de "leite" de amêndoas

canela em pó para polvilhar

Modo de fazer :

Coloque todos os ingredientes no liquidificador com exceção dos pães e da bebida de amêndoas. Liquidifique até virar uma farinha. Reserve. Passe as fatias de pão no "leite" e depois na farinha. Coloque as fatias de pão em uma assadeira. Polvilhe canela em pó. Leve ao forno pré-aquecido por 25 minutos. Sirva em seguida.

Chocotone Funcional

Ingredientes:

200 ml de água morna

2 xícaras de farinha de arroz integral ou farinha de sorgo

20 g de fermento instantâneo (fermento para pão)

100 g de polvilho doce

70 g de fécula de batata

120 g de açúcar de coco (ou mascavo ou demerara)

20 g de semente de chia

10 g de goma xantana

3 ovos orgânicos da Fazenda da Toca

½ xícara de óleo de coco

1 pitada de sal marinho moído

150 g de pedaços de chocolate 70% cacau - sem açúcar, sem leite, sem glúten - ou frutas secas de sua preferência

1 colher (sopa) de raspas de casca de laranja

MODO DE PREPARO:

Misture delicadamente metade da quantidade da farinha de arroz integral, o fermento instantâneo e a água morna (se estiver muito quente vai "matar" seu fermento, e a fermentação não vai acontecer de forma correta). Coloque na batedeira na velocidade mais baixa. Depois que incorporar todos os ingredientes, deixe a massa descansar em um bowl coberto com um pano de louça limpo e úmido, levando ao local mais quente da sua cozinha.

Após essa 1 hora, peneire o restante da farinha de arroz, o polvilho, a fécula de batata, o açúcar de coco e a goma xantana. Coloque no bowl da batedeira e misture com a velocidade mais baixa. Acrescente aos secos, os ovos inteiros e o óleo de coco (liquido). Misture bem. Acrescente aqui a massa que ficou crescendo por 1 hora, delicadamente, na velocidade mais baixa da batedeira. Após as duas massas estarem bem incorporadas, acrescente as raspas da laranja, o sal e o chocolate em pedaços. Distribua em 2 formas grandes de panetone ou em 8 pequenas. Deixe descansar por 40 minutos na própria forma. Leve ao forno pré-aquecido em 150°C por 40 minutos. Se quiser, derreta um pouco de chocolate e passe em cima.

