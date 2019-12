Gloria Pires fala como será o seu Natal

Quando Gloria Pires, 56 anos, era pequena, o Natal não era uma data que ela esperava ou que tinha expectativa. A verdade é que ela nunca foi muito ligada a datas. "É claro, sempre celebramos, sempre fazemos um jantar, um almoço no dia seguinte, montamos a árvore, trocamos presentes, mas é mais uma razão para estarmos juntos do que qualquer outra coisa", conta a intérprete de Lola em 'Éramos Seis', da Globo.

Cercada dos filhos Cleo (37), Antonia (27), Ana (19), Bento (15) e do marido, Orlando Morais, de 57 anos, a atriz tem endereço certo para comemorar a data: Angra dos Reis. "Toda a família reunida. Estamos tentando levar alguns amigos. É uma prévia do Réveillon, que vai ser lá também", adianta. "Às vezes, conseguimos reunir todos (famílias e parceiros). Ainda não sei se conseguiremos este ano para o Natal. Mas sei que o Réveillon será com todos", avisa a matriarca do clã Pires Morais.

PRESENTES

A propósito, ela não liga muito para presentes. Gloria e a família fazem a troca de presentes no Natal, mas, segundo ela, é um detalhe, e não o fundamento. "Há alguns anos, temos trocado livros no Natal. Combinamos que todos darão e receberão livros. E isso é muito bom porque é uma coisa que permanecerá ali, pode passar o tempo que você vai ter sempre aquela lembrança da troca, da razão da escolha, além do conteúdo do próprio livro", detalha.

Gloria confessa que não domina nenhum prato típico do Natal. No entanto, quando se trata de sua comida favorita da ceia, a atriz tem a resposta na ponta da língua. "Rabanada, sem sombra de dúvidas", entrega, com bom humor. A atriz, aliás, mostra que é como a maioria dos brasileiros em relação ao aproveitamento da sobra da ceia. "Claro, com certeza. É sagrado o enterro dos ossos, a melhor parte", confessa.

Quando se trata de decoração e até mesmo casa cheia, Gloria conta que para ela o importante não é a quantidade. "Seja com convidados, comida ou presentes, eu acho que o importante é a qualidade do que você põe de pessoal ali, é o que faz toda a diferença. Escolher aquele presente no qual você vê a pessoa para quem vai dar", explica.

Ao ser questionada sobre qual presente gostaria de pedir para Papai Noel, a atriz não perde tempo. "Paz no mundo. Menos ganância, mais bom senso, mais equilíbrio. Adoraria que 2020 fosse um ano mais tranquilo, mais equilibrado", almeja.

LOLA E O EMPODERAMENTO

Sobre a novela das 18h, Gloria explica que, desde que saíram as primeiras notícias falando que ela viveria a matriarca da família Lemos, começou a receber um retorno bem positivo do público. "É notável como as pessoas têm recordações desta novela em um lugar especial. As pessoas torcem pela Lola, querem vê-la feliz", vibra.

A morte de Júlio (Antonio Calloni), companheiro da protagonista, trouxe para Lola a necessidade de se tornar uma mulher prática.

"Ela não debate o empoderamento, mas vivencia isso. Assim como muitas e muitas mulheres no mundo, que são sozinhas, seja porque se separaram de seus maridos, seja porque eles nunca estiveram ali", contextualiza.

A atriz comenta que é raríssimo o homem ter esse papel de estar à frente de tudo como a mulher.

"A gente vê, por meio de pesquisas, que a maioria das famílias no Brasil tem a mulher como cabeça. Mas uma coisa é isso ser o que é, e outra coisa é você debater esse papel. São coisas distintas. Na prática, toda mulher é feminista e empoderada. Porque é ela quem dá à luz, quem gera, quem cede seu corpo, seu tempo. Isso é uma atitude de doação, mas também de um poder enorme. Mas é diferente você viver isso naturalmente, como a Lola vive, e você debater isso, como acontece nos dias de hoje", pondera.