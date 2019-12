Natal com estilo e sem gastar muito

Rio - Natal é uma festa pra lá de especial. Para celebrar a data, não pode faltar aquele visual caprichado. O vermelho e o verde são as cores mais usadas nesta ocasião. Mas há quem opte por outros tons. Pensando nisso, a cantora Ananda posou em um ensaio exclusivo para O DIA com alguns looks de até R$ 170 para você se inspirar e ficar linda na Noite Feliz.

A personal stylist Joyce Ribeiro garante que a mulherada se preocupa com o que vestir na noite de Natal. "É uma data para reencontrar familiares, fazer a ceia com a família toda unida. Por isso, as mulheres querem estar lindas e poderosas. As cores vermelha e verde, que são símbolo do Natal, são mais procuradas nas roupas. Porém, tem quem não ligue para essa restrição de cores e use estampas e outros tons no visual. Tudo vale", comenta.

Na hora de escolher a roupa ideal, o conforto também é levado em consideração. "Como o Natal é comemorado em família, geralmente, as mulheres optam pelo conforto, já que na maior parte das vezes é uma data em que as pessoas se reúnem em casa. Por isso, elas usam mais tênis, rasteirinhas. Claro que quem gosta de salto usa salto. A moda é democrática. Tem para todos os gostos e bolsos também", diverte-se Joyce.

Durante o ensaio, Ananda contou que vai passar o Natal com a família na Região dos Lagos e revelou o que vai vestir na ocasião. "Acho que o vermelho é sempre a opção mais escolhida. Eu, particularmente, sempre opto pelo velho amigo jeans com um pouquinho de cor... Adivinha? Vermelho", entrega a cantora, que assinou contrato com a empresa GR6, responsável pela carreira de grandes funkeiros. "O ano de 2019 veio com um fechamento incrível pra mim, com a minha entrada na GR6. Com certeza, teremos muitas surpresas e hits", diz.

A cantora, inclusive, não descarta parcerias musicais com os funkeiros da empresa. "Claro! Eu me amarro no som dos artistas deles e, inclusive, já conversamos sobre isso. Os feats que gostaríamos de fazer. Mas por enquanto, é segredo", destaca Ananda.