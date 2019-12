Gardênia Cavalcanti: Saiba tudo sobre sucos detox

Rio - Quem nunca ouviu falar sobre os milagrosos sucos detox? Pois é, parece que eles chegaram pra ficar, mas será que realmente funcionam? A coluna conversou com o nutricionista Guilherme Provençano, que explicou que o objetivo do detox é melhorar o funcionamento do organismo para eliminar substâncias que não fazem bem ao corpo. A receita não é mágica e precisa estar aliada a uma rotina saudável.

"Os sucos detox funcionam, mas é importante que seu consumo esteja associado a uma alimentação balanceada e à prática de exercícios físicos. Não adianta passar o fim de semana consumindo alimentos gordurosos, doces e bebidas alcoólicas e na segunda-feira utilizar um detox", explica Provençano.

Lançamento

O make up artist e influencer Agustin Fernandez lançou o livro 'Empresário de Sucesso'. "Esse livro é para quem quer alcançar sucesso em sua carreira profissional, mas não sabe por onde começar", explicou.

Fenômeno teen no Brasil

O fenômeno teen da web Mariana Lewis, 14 anos, acaba de chegar ao Brasil para as festas de fim de ano. A bela que estuda na Inglaterra ganhou o prêmio de melhor atriz juvenil no Rio Webfest 2019, maior festival de webséries do mundo, que aconteceu em novembro.

Made in Brazil

A grife de moda praia Águas do Brasil desfilou a nova coleção, batizada de Almas da Natureza, que reproduz temas e paisagens brasileiras em Milão, na Itália.