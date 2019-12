Aventuras Maternas: Confraternização para toda a família

Rio - O período de festas de fim de ano é sempre muito esperado para a maioria das famílias. Entretanto, nem todos podem comer as comidas típicas e supertemperadas desta época, especialmente as crianças mais novinhas, com até 2 anos, que precisam ter uma alimentação que priorize apenas alimentos naturais e nada processados. Mas algumas adaptações podem ser realizadas para que elas não percam um dos pontos mais marcantes das festas.

A pediatra Kelly Oliveira explica que, até 1 ano de idade, a comida deve ser sem sal e, a partir de então, os alimentos podem ter um pouco, mas sempre com redução máxima de ultraprocessados e nada que contenha açúcar. Além disso, é importante que os pais tomem cuidado para que parentes e amigos não ofereçam outras comidas para as crianças, principalmente porque podem acontecer engasgos, intoxicação e até manifestação de alguma alergia alimentar.

"As comidas que são mais condimentadas e têm muito tempero devem ser evitadas nessa idade. Se forem temperos naturais, como alho, cebola e ervas frescas, devem ser usados com moderação. O que não pode ser usado e deve ser evitado sempre são os temperos prontos, como caldos de carne e legumes, que têm muitos aditivos alimentares, além de condimentos, como pimenta e curry", esclarece a pediatra.

A mesma opinião sobre a proibição do açúcar tem a nutricionista Paola Preusse, da Maternidade Colorida. "E antes que venha o 'tadinho, é Natal', vamos pensar que as crianças terão a vida inteira para comer os doces típicos dessa época. Então, vale a pena esperar", pontua.

Além das restrições, uma dica importante na hora de montar o pratinho dos filhos é experimentar tudo que for colocar. Desta forma, será possível saber se o tempero e os molhos não estão fortes demais para o paladar dos pequenos. "Normalmente, as carnes são assadas e os molhos deixados à parte. Então, a sugestão é que só coloque os molhos mais temperados se a criança estiver acostumada com o sabor", diz a nutricionista. Outro alerta é sobre o tradicional bacalhau, que deve ser dessalgado corretamente.

Vale lembrar que fazer a criança se sentir parte da comemoração e deixá-la feliz por sentar à mesa com a família é o máximo, mas não há mal algum em esperar a idade certa para oferecer alguns alimentos. "Não é chatice. É simplesmente pelo corpo e organismo deles não estarem preparados para excessos de sódio e gorduras, por exemplo", conclui Paola. Um aviso extra: crianças pequenas precisam ficar sempre no campo de visão dos responsáveis. Desta forma, além de se evitar que comam o que não devem, em casos de engasgo, poderão ser socorridas rapidamente.