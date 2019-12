Giovana Angelica dá dicas para arrasar no Réveillon

Rio - O clima agora é de contagem regressiva para 2020. Faltando poucos dias para o Réveillon, já está mais do que na hora de decidir que roupa usar na festa. Diante de tantas opções de cores, cada uma com seu significado, e modelos, a escolha do visual da virada fica difícil, né? Para ajudar você nessa missão, O DIA traz um ensaio com a rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, Giovana Angelica, que mostra quatro sugestões de looks para receber o novo ano arrasando.

O consultor de imagem e estilo Luan Milhoranse comenta sobre a preferência da cor branca para look de Réveillon. "Há uma tradição do branco na virada do ano. Ela significa paz, calma e pureza. Coisas que a maioria das pessoas querem para o novo ano. Além disso, é uma cor bem fácil de combinar acessórios, por exemplo", diz ele, que continua: "Outras duas cores que fazem sucesso é o vermelho e o amarelo/dourado. Porque quem não quer viver uma paixão no novo ano? E quem não quer atrair riqueza? Ainda mais nesta época em que estamos vivendo", diverte-se.

Para o profissional, como se trata de um tempo de festa, vale a pena dar uma caprichada no visual e apostar no brilho. "O ano novo pede um look mais exuberante, ainda mais para quem vai a algum evento curtir a virada do ano. Mas quem for passar em casa, vale apostar no conforto. Mas sem esquecer de caprichar na roupa", frisa.

DE BRANCO

Rainha de bateria da Mocidade de Padre Miguel, Giovana Angelica conta o que fará na virada do ano. "Vou passar em casa com minha família e amigos", conta ela, que concorda com o sucesso do branco no Réveillon. "Adoro branco, é uma cor que transmite paz e combina com tudo, em quase todas as ocasiões. Na dúvida, branco é uma ótima opção", diz.

A turismóloga ainda revela o que deseja para 2020. "Continuar estudando muito, estar em harmonia com meus verdadeiros interesses pessoais e profissionais junto com a minha família. É um ano regido por Xangô, que significa força e coragem para as lutas diárias. Também gostaria muito que a minha escola, a Mocidade Independente, saísse da Sapucaí vitoriosa. O samba é lindo, a escola está se preparando muito para esse momento", garante.