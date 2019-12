Menstruação e verão: Com o verão e as férias de fim de ano, tudo que a gente quer é curtir uma piscina/mar e poder relaxar sem preocupações. Contudo, pode ser que seu ciclo menstrual não esteja com as mesmas intenções que você e você menstrue bem no seu momento de relaxamento. Mas o que é possível fazer?

Menstruação e verão: É possível atrasar ou parar a menstruação?

“A resposta é sim, caso a mulher já faça uso de anticoncepcional. É possível realizar emendas eventualmente para que não apresente fluxo menstrual”, diz a ginecologista obstetra e mastologista, Dra. Fernanda Torras. Mas é importante sempre conversar com seu ginecologista para saber se o tipo de pílula que usa é adequada para este tipo de conduta.

Já para mulheres que não usam métodos hormonais, infelizmente, não é possível interromper a menstruação. Outra saída para quem toma pílula também pode fazer com que o ciclo desça antes do previsto, se a questão for poucos dias. “Neste caso, é possível interromper a cartela alguns dias antes e fazer a pausa menstrual antecipadamente”, diz Torras.

Já estou menstruada. Tudo bem se eu for para praia ou piscina menstruada?

Para ir à praia ou piscina menstruada, é necessário prestar atenção e escolher corretamente a roupa de banho, evitando cores claras e calcinhas cavadas. É indicado o uso de absorvente interno ou coletor menstrual para evitar possíveis “acidentes”: “É incomum haver sangramento na água, pois a pressão impede os vazamentos, mas logo após, ele pode ocorrer. Portanto, se existe fluxo, devem ser utilizados os métodos acima. E quando sair da água o absorvente interno deve ser trocado”, orienta a especialista.

Lembrando das trocas frequentes a cada 3 horas dos absorventes internos e período maior no uso dos coletores, de acordo com a intensidade de fluxo, higienizando obrigatoriamente a cada 12 horas.

Se seguir este padrão de trocas e cuidados, não ocorrerá vazamentos ou desconfortos pelo fluxo menstrual. Há ainda calcinhas de biquíni absorventes para uso em conjunto com absorventes internos e coletores, que garantem absorção em caso de vazamento acidental!