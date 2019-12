Gardênia Cavalcanti: Acessórios da sorte

Rio - Na véspera de ano novo existe uma infinidade de superstições que podem ser seguidas: pular ondinhas, vestir determinada cor de roupa, comer lentilhas. Se você faz parte desse grupo que não passa debaixo de uma escada de jeito nenhum, a coluna conversou com a jornalista Patrícia Gualberto, criativa no ramo de acessórios, que criou peças exclusivas para este fim de ano associando pedras naturais a patuás famosos. Além de dar um toque especial ao seu look, esses itens podem te ajudar a entrar em 2020 com o pé direito.

Ágata verde

Pedra natural, que segundo os esotéricos, ajuda a aumentar aautoconfiança e aautoestima. Na foto esta pedra está associada à figa, que traz proteção, e à pimenta, que espanta inveja.

Sodalita

Esta pedra é conhecida por trazer prosperidade, paz, sorte e amor na vida de quem a carrega. Na foto, o colar está ornamentado com a pimenta e olho grego, que afastam o mau olhado.

Unakita

Pedra que equilibra as emoções e irradia uma energia suave . Na foto a combinação é com a Mão de Fátima, que espanta o olho gordo.

Estrela gospel

A gestão das redes sociais da estrela gospel Aline Barros agora está a cargo da carioca Take4 Content, que promete repaginar o digital da cantora, com mais de 20 milhões de seguidores. “Vamos cuidar da gestão de todos os canais dela, mostrando não apenas o lado popstar da Aline, mas também sua rotina como mãe, mulher e esposa”, adianta Cassiano Scarambone, CEO da empresa.



Previsões para 2020

De acordo com a cultura japonesa, 2020 será o ano do rato de metal, ótima fase para assumir novos projetos. Quem explica essa e outras previsões é Douglas Almeida coordenador da Academia de Estudos da História e da Cultura Japonesa do Instituto Cultural Brasil Japão, que estará no Festival Rio Matsuri, em janeiro, no Riocentro. Feliz Ano Novo!