'Hebe foi uma mulher empoderada', diz Valentina Herszage

Rio - Disponível na Globoplay, a minissérie em dez capítulos 'Hebe' vai além do filme — e conta desde o comecinho toda a história da apresentadora de TV, cantora e atriz Hebe Camargo (1929-2012). E para a atriz Valentina Herszage, de 21 anos, que interpreta Hebe no início da carreira como cantora, entre 14 e 28 anos, o papel foi um grande desafio. E uma fonte de descobertas.

"Eu não vi o programa da Hebe, mas tinha uma lembrança bem viva dela na memória, de ela ser uma pessoa bastante comunicativa, apaixonada por joias. E eu não sabia que ela tinha sido morena, para mim ela sempre tinha sido loira", conta a atriz, que tem cabelos negros. Na preparação para viver Hebe jovem, começou a entrevistar todas as pessoas que sabia que tinham conhecido a apresentadora, de perto, ou por intermédio da tela de TV.

"Foram cinco meses de trabalho de pesquisa, fazendo preparação de corpo, prosódia, canto. Conversei com minha avó, que viu o programa dela. O Marcos Caruso, que fez 'Pega Pega' comigo, chegou a escrever o programa da Hebe. A Andrea Beltrão (que vive Hebe na fase adulta) foi entrevistada novinha por ela. Não tinha o intuito de imitar, mas de trazer o espírito dela", recorda Valentina.

Por sinal, ela ainda teve que aprender — claro — a soltar a gargalhada característica da apresentadora. "E ainda teve o sotaque paulista. Eu sou carioca, foi complicado", brinca ela, que vê Hebe como uma mulher empoderada. "Com 23 anos, as mulheres queriam se casar. Nessa idade, ela lutava para poder sustentar a família e trabalhar com o que ela gostava. Era uma super mulher, não se calou, lutou contra a censura".

Novela e cinema

Valentina começou no teatro aos 5 anos e, em 2015, aos 16, ganhou um prêmio de Melhor Interpretação no Festival de Cinema de Veneza pelo filme 'Mata-Me Por Favor', de Anita Rocha da Silveira. O mesmo filme lhe deu o prêmio de Melhor Atriz do Festival de Cinema do Rio de Janeiro e uma menção especial de melhor atuação pelo júri oficial do festival Janela Internacional de Cinema do Recife (PE).

Em novela, ela estreou ainda adolescente em 'Pega-Pega', como Bebeth. "Foi um presente gigantesco, uma personagem tão intensa e profunda", recorda. "Cresci muito como atriz, fiz muitos amigos e, entre eles, pessoas que eu sempre admirei".

Bowie no Rio

A atriz fez recentemente o musical 'Lazarus', inspirado na obra do cantor David Bowie (1947-2016), que esteve em cartaz em São Paulo — e retorna em fevereiro e março, desta vez no Rio. "Meus pais sempre foram fãs dele e escuto desde pequena. O Felipe Hirsch, diretor, botou a gente para ler a biografia dele e escutar todos os discos. Fazer teatro para mim é muito importante, para poder estar em contato com o público", conta.

Namoro

Valentina namora há dois anos e meio o ator Ravel Andrade, que fez o Otoniel em 'Império' e o Clécio em 'Onde Nascem Os Fortes', entre outros papéis. Ele também faz uma participação em 'Hebe', como um diretor de TV. "A gente se estimula muito e torce muito um pelo outro. Temos uma parceria incrível", comemora a atriz.