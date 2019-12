'Ela me influenciou', diz Paolla Oliveira, a Vivi Guedes de 'A Dona do Pedaço'

Rio - Paolla Oliveira se despede de 2019 com o coração cheio de gratidão. A atriz, que bombou na pele da influenciadora Vivi Guedes em 'A Dona do Pedaço', celebra o fato de ter feito parte do que acredita ser o início de uma nova era na Globo. Foi com a blogueirinha da novela que a emissora quebrou protocolos e fez, pela primeira vez, uma personagem sair direto de um folhetim para protagonizar comerciais na TV e na internet. Segundo Paolla, a tendência é que mais personagens com esse perfil ganhem a telinha e a web daqui para frente.

Feliz por ter dado largada em uma nova categoria de personagens, que retratam a contemporaneidade e dialogam com outras plataformas, a atriz paulista, de 37 anos, conta que Vivi Guedes nasceu aos poucos, e nem mesmo Walcyr Carrasco tinha ideia do que sua criação seria capaz de impactar no mercado publicitário.

"Essa personagem foi muito especial para mim e para a Globo. Ela veio no momento em que muitos diziam que a dramaturgia tinha tempo limitado, que ia acabar. Aí chegou um jeito novo de fazer, uma interação maravilhosa com a internet. O público passou a acompanhar a novela de outra maneira. E isso não vai acabar com a Vivi Guedes. Vai continuar e nos surpreender muito com outras personagens e novelas", avalia a musa.

Impressionada com a repercussão da trama — até quem não acompanhou a novela sabe quem é Vivi e foi influenciado por seus comerciais de beleza e automóveis —, Paolla confessa que a digital influencer continua viva no seu dia a dia. Depois de interpretar Vivi Guedes, tirar fotos e gravar vídeos para suas redes sociais nunca mais será algo tão simples.

"Fui influenciada por ela (risos). Estou tentando fazer a Vivi Guedes se afastar, mas estamos bem pertinho ainda. A gente vai desapegando aos poucos. Não é fácil. Antes de começar a novela teve a preparação, passei muito tempo com a personagem. Infelizmente, o final faz parte também", afirma a atriz, que se ligou em gírias da web, poses para fotos e iluminação para suas postagens. Quem acompanha as redes sociais de Paolla já nota a diferença.

Depois de tantas personagens fortes, Paolla não sabe dizer o que gostaria de fazer em um próximo trabalho. Segundo ela, mulheres desafiadoras e bem diferentes dela, como foi com Vivi Guedes, são sempre bem-vindas em seu currículo. "Geralmente, sou pega de surpresa com os convites feitos pelos autores e diretores. Tenho sorte. É muito bom ser escolhida para interpretar mulheres que marcam a carreira. A mais recente é a Vivi, mas existem outras que continuam vivas na memória do público", celebra.

Mesmo com a fama, a atriz procura se distanciar dos holofotes sempre que possível. Paolla gosta de separar um tempo para curtir com a família, os afilhados e seus bichinhos de estimação. Ela, que trabalhou como fisioterapeuta antes de ficar conhecida pelo público, diz que a felicidade está em pequenos gestos. Separada desde janeiro do diretor Rogério Gomes, o Papinha, a atriz desconversa quando o assunto é o seu coração: "Vocês são muito chatos", diz ela sobre os jornalistas.

Elogiada por sua beleza, a atriz conta que gosta de praticar atividades físicas, mas não se cobra com dietas em períodos de festividades. No Natal, por exemplo, Paolla liberou geral. O Réveillon será na mesma pegada. "Acho que Natal e Ano Novo é um tempo bom para a gente se acalmar, ficar com a família, colocar os pensamentos em ordem, comer bastante. Depois tem o ano todo para treinar e recuperar as medidas", opina ela.

Flagrada na praia com um maiô cavado durante as gravações finais de 'A Dona do Pedaço', Paolla virou assunto por causa de suas coxas grossas e celulites. Engana-se, porém, quem acha que a atriz está preocupada com o que dizem por aí. "Às vezes, as pessoas se esquecem que existem muitos recursos para se sentir melhor, mais bonita. O segredo é olhar a vida com outros olhos. É se enxergar por fora, mas olhar o que está dentro. A beleza interior é o que mais importa", afirma.