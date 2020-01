Hora das compras!

'Se o verão chegou, é só alegria', já diria o grupo É o Tchan, no refrão da música 'Pega no Bumbum'. A estação mais quente do ano está a todo vapor e a dica do momento é saber o que vestir usando o melhor da tendência, para qualquer ocasião e o melhor de tudo, sem gastar muito. Para isso, convidamos as influenciadoras Beatriz Nonato, Mel Oliveira e Yris Araújo para montar três looks no Madureira Shopping. Elas apostaram nas peças que são as preferidas da temporada: neon, animal print, peças coloridas, bodies, bermuda ciclista e muito mais.

Conforto e estilo unidos

Aos 24 anos, a maquiadora e digital influencer Beatriz Nonato frequenta diferentes lugares em diversas situações. Por isso, precisa ter sempre muitas opções de looks no armário. Para estar pronta, Beatriz optou por um look composto por cropped colorido e short branco, um vestido tubinho e um camisão com estampa de animal print, a queridinha das meninas que nunca sai de moda.

"Gosto muito do mix de cores e 2020 estão vindo muito forte cores flúor/neon que podemos fazer vários estilos. Optei por três produções confortáveis, porque conforto é o meu lema. Escolhi roupas que me permitem ir pra qualquer lugar, pois estarei com estilo urbano favorecendo não só meu corpo, mas também a estação".

Monocromáticos e variações

Chamada de Rihanna brasileira, Mel escolheu os tops da estação: body, a combinação de camisa com estampa de animal print e bermuda ciclista e top de crochêt, a peça romântica que combina perfeitamente com uma produção praiana.

"Montei os looks inspirados nas últimas tendências e também no que eu visto. Eu amo cores. O rosa e o animal print sempre fazem parte dos meus looks. Gosto do monocromático mais casual que da pra brincar muito com a diversidade de peças das mesmas cores em tonalidades diferentes, e gosto do estilo despojado com animal print que te deixa confortável e dá pra ir pra todo lugar. E tem também o look mais verão que todo fim de ano cai muito bem pra quem gosta de looks leves e frescos, perfeito pra nós, cariocas. Cada look com sua particularidade e personalidade. E em um lugar como Madureira, com variedade de lojas, shopping, e precinhos que deixam a gente feliz".

O neón segue forte

Dona de um sorriso contagiante, a digital influencer Yris Araujo, de 20 anos, tem um olhar clínico quando o assunto é montar um look. Em menos de 10 minutos e sem precisar experimentar nada, a jovem que também é modelo encontrou três produções que são puro sucesso.

"A melhor dica na hora de montar um look é se inspirar em você. Inspirar-se no seu ambiente e cotidiano é indispensável, e casar looks que se encaixam no seu dia a dia. As cores neon continuam com tudo! Seja nos tons mais abertos ou nos mais pastéis", conta. "Nas minhas fotos, temos três tipos de produção: a vibe praia/sereiona permanece como marca do fashion summer, exemplo perfeito da tendência neon mais vibe sereia é o look com vestido de rede preto e a rasteirinha neon. Tem também a vibe oldschool e uma mais social-atual, todos refletem as minhas três personalidades de frente ao guarda-roupa, acho que isso é essencial: representatividade nas peças. E o melhor de tudo é poder fazer isso em Madureira".