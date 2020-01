Larissa Manoela faz filmes na Netflix e não descarta trabalho na Globo

Rio - Larissa Manoela encerrou seu contrato com o SBT há pouco, mas já tem 2020 bem planejado. Segundo ela, que assinou com a Netflix, a ideia é focar na carreira internacional e investir na música paralelamente.

Nos quatro primeiros meses do ano, a atriz gravará o filme 'Diário de Intercâmbio' no Canadá. E no dia 23, estreia seu primeiro filme para a plataforma Netflix, 'Modo Avião', no qual faz Ana, uma influenciadora digital que, ao tirar uma selfie, bate o Mustang de colecionador do avô (interpretado por Erasmo Carlos) e precisa consertar o carro sem usar o celular em momento algum.

Apesar da assessoria de Larissa negar (a alegação é que ele estará totalmente envolvida com a Netflix), o comentário é que a atriz assinará contrato com a Globo para fazer aprotagonista de 'Além da ilusão', novela das seis que estreia no fim de setembro. A atriz já estaria com a sinopse da novela, que é de época, para ler.



Seja como for, a jovem está cheia de planos, e se vê num período de transição. Há pouco tempo, voltava da Disney carregada de bonecas. Agora, lida com mudanças e questionamentos sobre plano de carreira.



"É um momento de muitas descobertas. Acho que ainda estou digerindo tudo isso. Não julgo quem se surpreende ou fica assustado com a mudança. Os meus fãs se sentem íntimos porque acompanham tudo", diz ela, que decidiu não renovar contrato com o SBT porque já tinha outros projetos engatilhados.



A despedida da emissora de Silvio Santos aconteceu em dezembro, mas Larissa ainda aparecerá em alguns capítulos de 'Poliana'. Ela conta que sentirá saudade dos amigos do elenco e sempre que puder assistirá a novelinha para prestigiar a turma. Com a experiência de outras tramas infantis no currículo, a atriz não considera um erro prolongar uma novela que já tem a audiência consolidada.



"Se o público está consumindo não tem o que questionar. O público infantil gosta muito das novelas do SBT, quer saber o que vai acontecer com os personagens. Estou orgulhosa de ter feito parte disso", defende a estrela.



Pensando no futuro



Dedicar mais tempo ao cinema é um dos objetivos de Larissa Manoela a partir de agora. A atriz pensa em entrar na faculdade de cinema para se tornar diretora no futuro. "Não quero começar e trancar o curso no meio ou fazer tudo de qualquer jeito. Estou me planejando para dar um tempo no trabalho e focar 100% nos estudos. Além da graduação em cinema, quero me especializar em direção. Só não sei quando vou começar tudo isso", revela.



Amiga de Ingrid Guimarães, Tatá Werneck, Caio Castro e outros atores da Globo, a artista tem marcado presença em eventos badalados. Ela também tem participado de vários programas da emissora líder em audiência. Neste ano, por exemplo, Lari lançou uma música no 'Encontro', gravou uma entrevista no 'Lady Night' e bateu um belo papo no palco do 'Altas Horas'.



"Sempre sou bem recebida na Globo. Me sinto lisonjeada com esses convites. Assisto às novelas e fico feliz de ser reconhecida por eles. Vejo como um reconhecimento do trabalho que estou produzindo e penso que o futuro a Deus pertence. Ele deve estar preparando algo grande para mim", afirma ela.



Ela diz que investir em algo novo é importante nesta nova etapa da sua vida. "As plataformas conversam de uma forma diferente. Muitas emissoras estão investindo no streaming. As redes sociais movimentam muito, e como estou em um momento de transição, acho bom investir em algo novo para crescer, evoluir, passar por novos desafios", justifica.



A música não para



Além dos planos envolvendo a atuação, Larissa pretende continuar seus shows em 2020. A jovem, que estreou a turnê 'Além do Tempo' no fim de 2019, pretende levar a performance para todos os estados do Brasil. No show, a atriz abre o coração cantando músicas que falam de seus próprios conflitos.



'Além do Tempo', música que deu origem à turnê, surgiu de uma conversa de Larissa com a mãe Silvana. Ela conta que votou dos Estados Unidos cheia de brinquedos e desabafou com a mãe no avião. Silvana anotou palavras-chaves do desabafo da filha e enviou as anotações para um compositor.



"Foi uma surpresa maravilhosa. Quando recebi a música fiquei emocionada. Fiz alguns ajustes e o resultado me deixou muito feliz. Acho que consegui expressar em uma música tudo aquilo que estava sentindo", diz a artista, que gosta de compartilhar suas experiências para ajudar outros jovens a lidar com os desafios dessa fase.



Conhecida pelo público desde muito nova, Larissa não se arrepende de nada que fez até aqui. "Tenho muito orgulho de tudo que passei. Não me critico por causa de momentos ou atitudes que ficaram para trás. Levo como aprendizado para não fazer mais ou fazer de forma diferente. Quero evoluir, crescer, aprender. Tenho orgulho da minha história", conclui.