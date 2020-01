amor de mãe

Os alunos visitam Camila no hospital. Jane anuncia a Camila e Danilo que a moça está grávida.

SEGUNDA

Lurdes pede demissão a Vitória e se despede de Tiago. Durval desabafa com Thelma sobre Carolina. Belizário sugere que Álvaro compre o bar de Nuno para fazer concorrência com o restaurante de Thelma.

TERÇA

Lucas e Vitória descobrem que Amanda tem um dossiê sobre Davi. Lurdes conversa com Sandro e os dois se emocionam. Penha flagra Tales com Estela na casa de Lídia. Eunice se irrita com Camila. Verena desabafa com Érica.

QUARTA

Davi aceita ajudar Camila em um projeto para a escola. Álvaro ofende Verena. Jorge indica Estela para pilotar o avião de Álvaro. Raul explica a Nuno por que deseja comprar a casa de Lurdes. Betina questiona se Magno está escondendo algo. Eunice alerta Álvaro sobre o projeto de Camila e Davi.

QUINTA

Magno confirma que Jader foi coagido a confessar o crime contra Genilson. Betina descobre que Vicente trabalhava para Álvaro, e Wesley comenta sobre Belizário. Álvaro e Estela ficam juntos. Raul pede que Sandro o leve até a comunidade onde foi criado. Durval sugere que Thelma encontre Jane. Raul conhece Marconi. Daisy dá a Sandro uma mala de Kátia.

SEXTA

Thelma se surpreende ao encontrar Jane, e agradece a Durval. Thelma revela a Jane que tem um aneurisma. Raul exige que Vitória não vá mais à sua casa. Érica indica Lurdes para ser babá do filho de Verena e Álvaro. Jane e Thelma se reconciliam. Davi e Vitória ficam juntos. Magno pede que Betina não se envolva com as investigações de Vicente.

SÁBADO

Lurdes e Danilo socorrem Camila, que está desacordada. Camila é levada para o hospital. Marconi consegue fugir e Belizário ameaça Farula. Wesley registra a proximidade entre Farula e Belizário. Érica conhece Vinícius. Raul e Vinícius discutem sobre a PWA. Sandro ajuda Marconi. Belizário se irrita com Wesley. Camila desperta da cirurgia.