Gardênia Cavalcanti: Cores de cabelo 2020 - as tendências

Rio - Chegamos a 2020 e muitas mulheres adoram mudar o visual com a virada do ano. A coloração de cabelo é sempre uma boa estratégia para aquelas que desejam dar um up seja investindo em uma transformação mais ousada ou apostando em uma leve mudança. A coluna conversou com a hair stylist Érica Oliveira, que deu dicas sobre as tendências de coloração para o ano que se inicia.

Morena iluminada

Essa opção está fazendo a cabeça das mulheres com o tom de cabelo escuro. O efeito das mechas dá a impressão de que o cabelo está sempre exposto ao sol.

- O 'morena iluminada' vem ganhando seu espaço trazendo várias possibilidades de cor,é uma opção bem discreta e sutil, recomendada para as mulheres que querem manter a naturalidade - ressalta a especialista.

Cherry blonde

Alerta tendência modo on: fãs de cabelo tom fantasia devem ficar ligadas. Cherry Blonde começou fazendo a cabeça das gringas e chegou ao Brasil com tudo! Esse tom é uma mistura entre o laranja e o rosa, que lembra o rosé gold.

- Para quem quer optar por um tom fantasia, uma cor mais ousada com os tons pastéis, que estão em alta - ressalta Érica.

Grisalhos

E quem diria que os grisalhos fariam tanto sucesso? Antigamente quem assumia a cor natural do cabelo poderia ser taxada como descuidada, mas isso mudou completamente. Hoje em dia virou tendência e sinal de empoderamento.

- Os cabelos grisalhos estão em alta, a cada ano que passa as mulheres estão deixando de usar coloração e atualmente os cabelos brancos são considerados muito elegantes. Essa máxima vale também para os homens - analisa Érica.