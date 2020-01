Consultora fitness dá dicas para perder peso e reverter os excessos cometidos nas festas de fim de ano

Rio - Após os excessos cometidos nas festas de fim de ano, é hora de perder os quilinhos extras adquiridos com rabanada, panetone e outras delícias. Com algumas mudanças na alimentação e a prática de atividade física é possível começar o novo ano com uma silhueta mais fininha. Criadora do programa Detox Turbo, a consultora fitness Vanessa Rangeli dá dicas para tornar essa missão mais fácil e de forma saudável. Entre as iniciativas está o corte de carboidratos, massas e pães. Em forma, a atriz Cristiane Machado também revela o que faz para manter o corpão após as festas. "Como de tudo. Então, tenho dois segredinhos. Nos dias das ceias, tomo água de gengibre, que ajuda a acelerar o metabolismo. Corto uma rodela de gengibre e encho uma garrafa de água e deixo o gengibre agindo, só acrescentando água. Também caminho muito. Dobro o tempo. Assim não preciso me privar de comer o que gosto", conta.



DICAS DA CONSULTORA FITNESS

1 - Corte carboidratos, massas e pães e diminua a frequência dos industrializados calóricos, como biscoitos, doces, pizza e chocolates.

2 - Aumente o consumo de alimentos nutritivos como vegetais, frutas legumes e integrais.

3 - Esqueça aquilo de comer biscoito de água e sal nos lanches. Ele é rico em carboidrato simples, tem quantidade elevada de gordura hidrogenada e contém sódio e açúcar na composição.

4 - Não pule as refeições.

5 - Um dos grandes segredos para se manter firme na alimentação saudável é “marmitar”, principalmente se for ficar muito tempo fora de casa. Preparar suas refeições com antecedência faz você economizar tempo e dinheiro. Defina quantas marmitas precisará para uma semana e escolha um dia para cozinhar. Utilize recipientes de plástico ou vidro para armazenar a comida. As marmitas esfriadas podem durar até 3 dias na geladeira e as refeições congeladas até 90 dias no freezer. A dica é colocar etiquetas com as validades.

6 - Use temperos naturais como: uma colher de sopa de sal rosa, uma colher de sopa de orégano, uma colher de sopa de manjericão desidratado e uma colher de sopa de alecrim desidratado.

7 - Quando a vontade de comer doces atacar, aposte nessas três combinações deliciosas e levinhas. Aqueça uma fatia de abacaxi e coloque açúcar por cima, corte a banana em fatias, aqueça e coloque canela e aveia ou derreta chocolate 70% cacau e mergulhe morangos.

8 - As bebidas alcoólicas também estão presentes em muitas festas nessa época do ano. Elas colaboram com o inchaço, pois desidrata o organismo, provocando retenção hídrica. Tome muita água antes, durante e depois das festas de fim de ano.

9 - A dieta detox pode ajudar nesse processo de emagrecimento, pois consiste em limpar o organismo e prepará-lo para a alimentação. O ideal é fazê-la por determinado período. A longo prazo, o indicado é a reeducação alimentar.

10 - Faça exercícios físicos regularmente.

RECEITA DE SUCO DETOX

Ingredientes:

150 ml de água gelada

Um ramo de hortelã

Uma fatia de melão

(média para grossa)

Suco de um limão

2 ramos de agrião

Adoçante Stévia ou xilitol

Modo de fazer:

Coloque tudo no liquidificador e bata.

