Gardênia Cavalcanti: Saiba como eliminar a celulite

Rio - Entra ano e sai ano e uma companheira (nada amiga!) insiste em nos acompanhar: a celulite. Tão difícil quanto achar uma mulher que não tenha os famosos furinhos indesejados em pelo menos uma parte do corpo é achar métodos baratos e fáceis de eliminá-los. Mas não perca as esperanças, porque hoje você vai aprender um suco detox que vai deixar sua pele lisinha para o verão!

No meu programa, o 'Band Mulher', a dermatologista Larissa Caiado explicou que a celulite nada mais é que o acúmulo de gordura debaixo da pele muito comum no bumbum, pernas e abdômen. Ou seja, para acabar com o aspecto de casca de laranja é preciso perder gordura e, para isso, vale o 'combo' mais tradicional e eficaz de sempre: praticar atividade física e ter uma alimentação equilibrada.

Qualquer atividade física faz diferença na sua rotina. Vale uma caminhada, corrida, ir à academia, dançar. Descubra o que te dá mais prazer. Falta tempo? Movimente-se mais no seu dia a dia trocando o elevador ou escada rolante por escadas, ou até mesmo, no ônibus, saltar um ou dois pontos antes do seu destino e andar esse trajeto.

Para se alimentar melhor, evite doces e refrigerantes e modere na cervejinha, porque ela também acaba virando açúcar no sangue. Por outro lado, abuse de frutas, verduras e legumes. E você sabia que celulite também significa retenção de líquido? Então, beba no mínimo dois litros de água por dia e reduza o consumo de sal.