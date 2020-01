Aventuras maternas: Tarefas compartilhadas com os filhos

Rio - Na casa de Melina Ferrazzo, mãe de Giulia, com 8 anos, e Anna, de apenas 3, todos têm tarefas no seu dia a dia. Giulia arruma a própria cama, recolhe o lixo, lava a louça, ajuda a cuidar dos cachorros e a preparar as refeições da família, passa aspirador no tapete, arruma o quarto e guarda os brinquedos.

Anna tem tarefas também. Além de guardar as próprias bonecas e acessórios e arrumar a cama, tem que cooperar na hora de pendurar as roupas no varal dando os pregadores para a mãe e às vezes com a comida, pegando os ingredientes que serão usados.

"As duas começaram a ajudar bem novinhas, com um ano, com os brinquedos, e depois fui passando mais responsabilidades. Mas não dei as tarefas simplesmente. Fui explicando a necessidade de ter a ajuda delas para manter as coisas em ordem. Claro que há dias que não querem fazer, mas aí eu falo que não é justo comigo, pois assim como eu tenho que trabalhar e limpar a casa, elas têm que ir pra escola e me ajudar", conta a mãe.

A educadora parental Mariana Lacerda Gontijo conta que os pequenos aprendem por meio do exemplo, ou seja, mais do que ensinar as tarefas de casa, dar um exemplo positivo é mais importante. Assim, se a criança perceber todos os membros da casa cuidando dos espaços pelos quais circulam e sendo corresponsáveis, vai entender essa participação como algo natural. Porém, explica, as tarefas não devem ser ensinadas como obrigação, mas como responsabilidade.

"Quando você é obrigado a fazer algo, faz porque tem que fazer, sem entender a verdadeira importância. E muito provavelmente quando não houver ninguém para cobrar a obrigação, não será cumprida. Mas quando se responsabiliza, faz independentemente de cobranças ou ameaças. Ensinar à criança auto responsabilidade pode ter início desde cedo, a partir dos dois anos, começando com as coisas dela, como brinquedos, roupas, livros, etc", pontua.

Lianna Calixto, professora do convênio CEL-Escola Chinesa e especialista na metodologia Montessori, comenta que, a partir de 2 e 3 anos, a criança já passa a entender melhor as obrigações, além de ter a parte motora um pouco mais desenvolvida. Ela diz, ainda, que é importante que os pais estimulem desde cedo, de forma lúdica, os pequenos a ajudar e, conforme forem crescendo, atribuam novas tarefas. Mas é fundamental não exigir o que eles não podem ou não conseguem fazer, por uma limitação física ou por conta da idade.