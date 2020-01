Cuidados com os cachos e tranças no verão

Rio - Cabelos crespos e cacheados, tranças coloridas e dreads com pontas douradas. O verão está aí e nesta época do ano, as pessoas optam por mudar bastante o visual. Em paralelo a isso, os fios sofrem não só com as mudanças, mas também com a exposição excessiva ao sol. Neste 2020 quente, faltando menos de 50 dias para o Carnaval, o DMulher entrega quais são as tendências que estão fazendo a cabeça da galera e dá as dicas para quem quer manter as madeixas lindas e hidratadas, sem ter que fugir do sol.



"Nesta estação, todo mundo quer ousar quando a escolha é a trança, também conhecida como box braids. Geralmente, as apostas são bem longas e coloridas. Para as que gostam dessa técnica, é bacana optar pelas que têm menos volumes, pois facilita a higienização e é mais fresquinha. As tranças que estão em alta nessa época são as coloridas, assim como os dreads dourados. Por último, mas não menos importante, as nagôs seguem como queridinhas, pois deixam a cabeça livre e o visual bem estiloso", explica a trancista Gabriela Azevedo.



A profissional, fundadora do projeto Trança Terapia, também diz qual é a melhor forma de higienizar o cabelo. "Lave-o de forma recorrente. Ou seja, dia sim, dia não, para garantir a secagem correta. Isso quer dizer: de forma natural, sem o auxílio de um secador", diz.



Ela lembra que a melhor maneira de lavar as box braids é diluindo o shampoo na água e borrifando no couro cabeludo. "E sempre escolha o horário da manhã para lavar o cabelo. O bacana é que hoje há muitas opções de cabelos orgânicos leves e mais fáceis de cuidar", recomenda.



Mas se a sua escolha for a de usar o cabelo crespo tipo 4C ou cacheado, a profissional Renata Varella, do Clube das Pretas, local especializado em cuidar de cabelos crespos e cacheados sem química, dá as dicas para manter os fios hidratados no verão. "A primeira dica é usar bastante óleo de coco, pois ele é um protetor solar para o cabelo natural. Na noite anterior, antes de ir à praia ou à piscina, dê um banho de óleo no cabelo. Assim, você pode aproveitar o sol sem medo".



Renata ainda entrega alguns erros comuns que as pessoas cometem e que podem acabar com os fios, principalmente quando associados a exposição excessiva ao sol.



"Usar shampoo já é algo que danifica o cabelo. No verão é pior ainda. Por isso, é ideal substituí-lo por um co-wash que é um higienizador que faz uma limpeza bacana. Também é bom trocar o condicionador por uma máscara de hidratação. Se for à praia todos os dias, não precisa lavar o cabelo todos os dias também. Um dia, você lava com água corrente/potável e só. Apenas para tirar o sal do cabelo. No dia seguinte, você usa a água corrente/potável e creme", conta.



"Por último, use produtos mais ricos na composição, com concentração maior de óleos e vitaminas. Eles são mais naturais e ajudam o cabelo em seu crescimento", finaliza a profissional.