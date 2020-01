Dica 9 - E essa marquinha?

Um charme quando o assunto é biquíni e sunga, as marquinhas de sol não são muito bem-vindas quando aparecem na área do rosto. “Dependendo do desenho que a pessoa faça, pode sim ficar marcado. Ainda mais no casos das pedrinhas que ficam coladas na pele e de produtos que tenham a fixação longa. Nesses casos, não tem jeito de evitar. Mas, se for algum produto como um lápis, que saia mais fácil, a probabilidade de ficar marcado de sol é menor. Mesmo assim, é imprescindível o uso de protetor solar nessa época do ano”, adverte Joanna.