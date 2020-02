Esperando mais um filho, Giovanna Ewbank vai comandar reality sobre redes sociais

Giovanna Ewbank está cheia de motivos para comemorar. Aos 33 anos e grávida de quatro meses, a apresentadora está na contagem regressiva para a estreia de 'The Circle Brasil', seu novo projeto, que será o primeiro reality show brasileiro da Netflix. Super conectada às redes sociais, Giovanna explica que o programa, que estreia no dia 11 de março, gira em torno desse universo.

"O 'The Circle' se originou na Inglaterra e é um programa de muito sucesso por lá. Quando fui chamada para apresentar a versão brasileira, achei uma oportunidade incrível. É um reality que fala sobre como as pessoas se comportam na internet para conquistar outros usuários", conta Gio.

Instruções

As regras do programa, por sinal, são bem simples: nove jogadores são confinados em quartos separados e só podem se conectar por mensagens. Cada jogador cria um perfil e o personagem mais popular, de acordo com a votação dos outros participantes, é o vencedor.

"O mais interessante é ver como cada participante cria uma personalidade para ganhar popularidade. Por exemplo, um homem pode ser uma mulher, a profissão e idade podem ser outras etc. E acompanhar como isso se sustenta até o fim do jogo, né? Porque qualquer escorregada pode colocar tudo a perder", destaca a apresentadora que dá dicas do que faria se fosse uma das confinadas.



"Buscando ganhar o prêmio, eu acho que para conseguir bancar o personagem até o final, eu continuaria sendo mulher, que é mais próximo de mim. Também acho que ia falar que era solteira, porque as pessoas iam se interessar mais por uma mulher solteira do que por uma casada, grávida e com dois filhos", brinca Gio, que acumula mais de 20 milhões de seguidores no Instagram.