amor de mãe

Betina vê Magno com Leila. Eunice encontra os papéis que Tânia tentou eliminar e procura Lurdes.

SEGUNDA

Amanda ameaça Álvaro e garante que se vingará do empresário. Davi inicia seu protesto e Betina se preocupa. Álvaro e Lucas produzem um vídeo falso para difamar Raul.

TERÇA

Álvaro pressiona Verena sobre a paternidade de Júnior. Miranda ajuda Vitória e Tiago com a mudança. Danilo convida Durval para celebrar seu casamento com Camila. Lurdes questiona Thelma sobre seu desânimo.

QUARTA

Davi comemora o sucesso de seu protesto. Lurdes pede ajuda a Betina para encontrar Tânia. Miranda e Natália apoiam Vitória, que teme por seu futuro.

QUINTA

Magno é libertado e visita Betina. Magno afirma que se afastará de Betina. Todos comemoram a volta de Magno. Érica alerta Ryan sobre o perigo do sucesso.

SEXTA

Lurdes apoia Érica, que sofre com o fim do namoro com Raul. Sandro questiona Raul sobre Vitória.

SÁBADO

Eunice garante a Lurdes que encontrará papéis que Tânia quis queimar. Thelma fica radiante com decisão de Danilo e Camila.