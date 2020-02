Alerta de tendência! Carioca é responsável por brinco usado por Érica em 'Amor de Mãe'

Rio - A cada novela, uma nova tendência ganha as ruas, e com "Amor de Mãe", da TV Globo, não seria diferente. Os brincos florais usados pela personagem Érica (Nanda Costa) caíram nas graças, ou melhor, orelhas do público. A responsável pela criação das bijoux usadas na trama é a carioca Camila Crus, de 35 anos, dona da marca Flor de Laranjeiras.

A designer, que expõe os adereços em diversas feiras do Rio, conta que uma figurinista da novela a procurou após a indicação de uma cliente. "Ela comprou algumas peças para fazer um teste para a personagem e todas passaram. Normalmente, uma peça ou outra não passa", orgulha-se Camila.

A carioca, no entanto, não tinha ideia de que os brincos seriam usados por uma personagem com tanto destaque na trama. "Algumas pessoas já reconhecem que meu trabalho está na novela e já brincam 'vou comprar logo antes que acabe'", diz.

Camila começou a marca há mais de 10 anos em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. "No início, os brincos eram bem simples, mas havia uma procura das amigas, das amigas das amigas e foi crescendo", revela.

Camila começou a marca há mais de 10 anos em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. "No início, os brincos eram bem simples, mas havia uma procura das amigas, das amigas das amigas e foi crescendo", revela.

A carioca se dividia entre as criações, feiras e sua atividade na época: maquiadora de cinema. "Há uns três anos, eu passei a me dedicar exclusivamente à marca. Resolvi assumir que era isso que eu amava. Eu trabalho muito mais hoje, mas sou muito mais feliz", afirma.



Com o sucesso dos brincos na novela das 21h, as cópias do trabalho de Camila ganharam os comércios populares do Brasil. "Acho que a melhor forma de elogio é ver a cópia. Mas acho interessante quem está começando encontrar sua identidade e imprimir no trabalho", comenta.



E quais são os planos para o futuro da designer? "Andar cada vez mais para frente e mais rápido. Me reinventar, usar outros materiais", conclui.