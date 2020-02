amor de mãe

Álvaro defende Raul e acaba atingido por um tiro. Davi vê a motocicleta do atirador de elite e desconfia.

SEGUNDA

Betina foge de Belizário. Amanda a socorre. Érica comenta com Lurdes sua desconfiança com Elias. Tales faz nova chantagem com Lídia. Nicete revela a Betina que ela é irmã de Álvaro.

TERÇA

Álvaro afirma a Betina que não tem relação com os crimes de Belizário. Penha teme perder Belizário.

QUARTA

Magno agradece Betina por lhe contar sobre Genilson. Nicete questiona Betina sobre seus sentimentos por Magno.

QUINTA

Thelma expulsa Jane do restaurante e pede que a amiga se afaste de sua família. Jane se despede de Durval, que sofre ao ter descoberto a verdade sobre Danilo.

SEXTA

Betina apoia Raul, e Álvaro ofende a irmã. Leila comemora a tentativa de engravidar para curar Brenda, e Magno pensa em Betina.

SÁBADO

Penha contrata um atirador de elite. Lurdes desmonta o mural com informações sobre Domênico, e Camila fica preocupada com a sua mãe. Natália termina o seu namoro com Durval.