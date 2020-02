Preta, preta, pretinha

Se tem uma coisa que baianos e cariocas têm em comum é o amor pelo Carnaval. Agora imagina ser um pouquinho baiano e um pouquinho carioca. Esse é o caso de Preta Gil, nascida no Rio, mas criada boa parte da vida em Salvador. Aos 45 anos e responsável por um dos blocos mais populares da cidade, Preta espera que o desfile de hoje (às 9h, na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro) repita o sucesso dos anos anteriores.

"Sou grata a essa história e ao público que o fez assim, o Bloco da Preta é como um filho que você viu crescer e te dá orgulho. Lembro quando ele ainda era apenas um sonho. A sensação a cada ano é que temos um dever de fazer uma multidão de gente mais feliz e se respeitar. Nosso bloco é uma extensão dos meus fãs e do que penso sobre o mundo. A cada ano, a gente renova nossos laços e a esperança naquilo que a gente acredita ser o Carnaval", defende a cantora, que conta um pouco sobre o desfile de hoje.

"Posso dizer que este ano o nosso tema será 'Mulheres Que Inspiram' e pedi que a corte do bloco e os fãs vistam algo que remeta a mulheres inspiradoras. Vou cantar 'O Abre Alas' e homenagear a Chiquinha Gonzaga com representantes de diversos blocos de mulheres do Rio", conta Preta, que se esquiva de dar spoilers.