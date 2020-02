Pocah fala sobre estreia hoje na Sapucaí

Hoje com 25 anos, Pocah lembra que, quando era criança e não tinha dinheiro para assistir aos desfiles das escolas de samba com a mãe, elas ficavam na arquibancada localizada na Avenida Presidente Vargas (Canal do Mangue), próxima à Passarela do Samba, no Centro.

"Minha mãe sempre falava: 'Um dia, ainda vou te ver lá dentro (da Sapucaí)'", recorda Pocah. E o dia chegou. Hoje à noite, a cantora desfila com toda pompa e circunstância na Marquês de Sapucaí como musa da Grande Rio. "Tem que acreditar muito e lutar na mesma dosagem. Não é todo dia que estamos fortes ou fortalecidos, mas com tantas conquistas que tive, para mim vale muito", comemora ela.

BLOCO NO MAM

Mas o Carnaval de Pocah não para por aí. Amanhã, às 16h, ela vai colocar o bloco dela na rua, ou melhor, no pilotis do Museu de Arte Moderna (MAM). "Em 57 minutos foram esgotadas as cinco mil cortesias que distribuímos", vibra ela. O evento tem preços populares — a partir de R$ 20, a inteira. "Claro que tenho vontade de ter um bloco na rua. Pode ser que role mais para frente", desconversa ela.

No bloco, Pocah contará com um time de artistas convidados para animar a galera. Entre eles estão PK, Luísa Sonza, Funtastic, Gabily, DJ Agatha, Lara Sila, FP do Trem Bala, Felipe Mar, Mateus Carrilho, Valesca, Mc Zaac, Orochi, Babi DJ, Marisa D'Amato, Andinho e WC no Beat. "Vai ter funk, rap, pop, axé. Vai ser um encontro de ritmos".

VIVIANE

Nascida em Queimados e criada em Duque de Caxias, a funkeira diz que desfilar na Sapucaí é realização de um sonho. "A escola me abraçou. Será minha estreia", diz Viviane de Queiroz Pereira, nome de batismo da artista. "Só a minha mãe, meu pai, irmão e marido me chamam de Viviane", destaca, aos risos. "Dentro de casa, sou eu mesma, raiz, não posso perder essa essência de filha, esposa, mãe. Gosto de chegar em casa e ver a Viviane. Ela e a Pocah se complementam", reforça ela, mãe de Vitória, que hoje completa quatro anos.

"Ela foi nos ensaios da escola comigo, ficou apaixonada. É muito festeira, até tentou sambar. Foi pedido dela que a comemoração fosse um bailinho de Carnaval", derrete-se a mamãe coruja. "Vai ser uma festinha para os amiguinhos e mais próximos", completa.

Pocah fez inclusive uma preparação especial para dar conta dos eventos. "Eu nunca tive esse foco que tenho hoje. Antigamente, não focava nem em academia, nem em dieta. Depois que recebi o convite da Grande Rio, procurei meu médico e fiz um tratamento hormonal. Perdi 10 kg de dezembro para cá. Foi mais uma questão de saúde do que de estética. Hoje, estou bem e feliz com meu corpo, e mais importante de tudo, com disposição. Isso reflete no show e ainda mais no meu pique para curtir a minha família", comemora.

Sobre a fantasia que usará amanhã, Pocah tenta fazer mistério, mas entrega alguns poucos detalhes. "Não precisei pedir nada em especial na fantasia. Quando vi o croqui, quase pirei. Estava incrível. Está na dosagem certa: mostra e não-mostra ao mesmo tempo", conta, aos risos.