"É como se fosse uma estreia", diz Paolla Oliveira sobre retorno à Sapucaí

A estrela não fez nenhum pedido especial para a confecção do traje desta noite. "Mas claro, a leveza e o conforto ajudam na Avenida", avalia ela, que já saiu da Sapucaí com alguns "machucados". "Às vezes, tem algo na roupa que machuca, que deixa uma marquinha especial (risos). Mas com 10 anos, estou sem nenhuma marca. Já está bom para fazer uma nova", diz.

FUTURO

De férias desde o fim de 'A Dona do Pedaço', Paolla conta que ainda não definiu os próximos passos profissionais. "Mas, com certeza, daqui a pouquinho tem alguma novidade", provoca com ar de mistério. Questionada se a Grande Rio vai levar o título de campeã do Carnaval 2020, a atriz é certeira: "Se depender da garra e amor da comunidade e de todos os envolvidos, com certeza".

Em busca do título inédito, a agremiação levará para a Sapucaí o enredo 'Tata Londirá: o Canto do Caboclo No Quilombo de Caxias'. Mas o que todos gostariam de saber é como será a fantasia da rainha. "Poxa, e adiantar a surpresa (risos)", desconversa. "Mas ela tem tudo a ver com nosso samba-enredo e com a figura do Joãozinho da Gomeia (pai de santo que nasceu na Bahia e fez história como um dos mais famosos líderes religiosos do Brasil), que estamos homenageando este ano. Ele foi uma figura irreverente, à frente do seu tempo, e que enfrentou muita coisa por isso. E minha fantasia tem a ver com uma passagem emblemática dele pelo Carnaval", explica.