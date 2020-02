Lívia Andrade estreia como rainha de bateria da Paraíso do Tuiuti e diz estar confiante no novo cargo

Veterana no Carnaval de São Paulo, Lívia Andrade, que desfilou na Sapucaí pela primeira vez como Musa da Paraíso do Tuiuti, no ano passado, estreia no posto de rainha de bateria da agremiação no desfile de hoje. E a apresentadora está confiante no novo cargo. "Não fico nervosa. Na verdade, é uma mistura de sentimentos que não sei explicar. A responsabilidade aumenta bastante. E quando a gente chega num novo lugar, é preciso ter muito respeito, saber chegar e entender o que a comunidade e a escola esperam de você. Me receberam com muito carinho, me identifiquei bastante com a galera e, nesse caso, o nosso santo bateu logo de cara", diz.

E bateu mesmo! Lívia se entrosou bem com os componentes da escola e os frequentadores da quadra. Ela, inclusive, não faltou a nenhum ensaio da agremiação e mostrou muita simpatia em todos eles. "Minha relação com a comunidade é ótima! Eu me jogo com a galera. Não vou para dar close e fazer carão, saio dos ensaios suada e acabada, cheia de bolhas nos pés", comenta.

Como dá para perceber, garra e disposição não faltam em Lívia. E ela vai levar tudo isso para a Avenida hoje. No entanto, em meio à concentração, minutos antes do desfile, ela segue um ritual. "Gosto de ouvir o presidente falar, participar do esquenta da bateria. E ali me concentro, faço as minhas orações e me misturo com os ritmistas. É um momento de muita emoção! A gente se arrepia, sente uma força inexplicável e é isso que te dá força e energia para sambar até o final. Nesse momento, as dores passam e você só vai sentir o corpo quando acabar. Um momento mágico", avalia.

Ao ser questionada se tem um momento mais difícil e o mais prazeroso de enfrentar a Sapucaí, a apresentadora brinca: "O mais difícil é chegar até o seu posto, tudo acontece, tudo com muita emoção! Não fico em paz enquanto não chego, parece sempre que algo vai dar errado. E dá (risos)! No começo, tem muita emoção, que atrapalha um pouco. Do meio pro fim, é só curtição!".