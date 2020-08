MÃ¡scara de luxo: acessÃ³rio com cristais Swarovski chega a custar quase R$ 3 mil

As máscaras já são acessórios do cotidiano e estão ganhando versões estilizadas. Já tem modelo transparente de acrílico, com estampa do próprio rosto e até versões assinadas por grandes nomes da moda. O mercado de luxo também entrou na onda e é possível encontrar máscaras por quase R$ 3 mil.

O estilista Michael Ngo, famoso por criar looks de nomes como Lady Gaga, Ariana Grande e Jennifer Lopez, criou modelos exclusivos que podem ser considerados verdadeiras joias. O designer fez máscaras com cristais Swarovski que podem custar até 500 dólares, o equivalente a quase R$ 3 mil.



Há ainda versões mais baratas na coleção "Pride" (orgulho), que são vendidas a 400 ou 190 dólares. No site da marca, há a indicação de que 100% dos lucros líquidos serão destinados a uma instituição LGBTQIA+.