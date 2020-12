Por O Dia

Publicado 13/12/2020 00:00

Rio - Nos últimos dias, a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes anunciou que descobriu um câncer de útero em fase inicial. Ela precisou se afastar do trabalho e no dia 6 de dezembro realizou uma cirurgia como parte do tratamento.

Fátima é famosa, muito querida por todos nós e levantou uma bandeira importante ao compartilhar com a gente essa notícia — a importância do diagnóstico precoce! Ela descobriu a doença fazendo exames de rotina. Assim como a maioria dos tipos de câncer, as chances de cura aumentam quando são descobertos no início, como é o caso da apresentadora.

Vocês sabiam que existem dois tipos de câncer de útero? O coordenador do Centro de Oncologia do Hospital São Vicente de Paulo, Décio Lerner, explica tudo sobre esse problema.

"O câncer de útero mais comum é o do colo do útero, mas também tem o do corpo do útero, que, na maioria das vezes, começa no endométrio, que é o revestimento interno deste órgão. Foi o caso da Fátima Bernardes", explica o médico Décio Lerner.

Confira as informações e dicas do oncologista:

O que causa esse tipo de câncer?

O câncer de endométrio como da apresentadora é a quarta causa de câncer em mulheres. De acordo com o INCA, 6.540 novos casos de câncer de corpo de útero devem ser registrados no país este ano. A principal causa é a longa exposição ao estrogênio, como o uso de anticoncepcional oral sem adequada oposição da progesterona, anovulação crônica (mulheres que não ovulam), síndromes do ovário policístico que estão associadas com anovulação, obesidade, primeira menstruação precoce, menopausa tardia, nuliparidade (não ter filhos) e diabetes.

Quais são os sintomas e tratamentos?

O sintoma mais comum é o sangramento vaginal. A maioria dos casos acontece em pacientes com mais de 55 anos, mas também pode ocorrer em mulheres mais jovens, na faixa dos 45 anos. O tratamento é basicamente cirúrgico e curativo. Porém, alguns pacientes necessitam complementação com quimioterapia e/ou radioterapia.

É possível evitar a doença?

Como a doença está associada à exposição prolongada ao estrogênio, a primeira coisa a fazer é não usá-lo por longo tempo e visitar o médico regularmente. Alguns riscos podem ser reduzidos, como não fazer reposição de estrogênio sem associar a progesterona. Pesquisas também mostram que a amamentação reduz o risco de câncer de útero, assim como ter engravidado pelo menos uma vez. Já no caso de câncer de colo de útero, causado na maioria das vezes pelo Papilomavírus Humano (ou HPV), usar preservativo durante as relações sexuais e vacinar as meninas, preferencialmente entre os 11 e 13 anos, são as melhores formas de prevenir. Praticar atividades físicas e manter o peso adequado também são fatores de proteção.

Ainda não fez seu preventivo esse ano? Agende uma consulta e previna-se!

CÂNCER DO COLO DO ÚTERO

- Causado, na maioria das vezes, pelo Papilomavírus Humano (ou HPV);

- É transmitido sexualmente;

- Usar preservativo durante as relações sexuais e vacinar as meninas são as melhores formas de prevenir a doença.

CÂNCER DO CORPO DO ÚTERO

- É mais comum em mulheres na menopausa;

- Obesidade, sobrepeso e diabetes aumentam o risco de desenvolver este tumor;

- Ter engravidado pelo menos uma vez, praticar atividades físicas e manter o peso são formas de prevenir a doença.

