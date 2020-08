São Paulo - Parece que os maiôs sensuais realmente vieram para ficar. Recentemente, uma modelo impressionou com um maiô que era só um pequeno fio dental na parte de trás e as peças super cavadas também estão aparecendo cada vez mais nas redes sociais. No exterior, marcas de varejo começaram a vender essas peças pro verão e aqui no Brasil algumas celebridades aderiram à tendência.

Nos sites das lojas britânicas Kacth Me e I Saw It Fist não é difícil encontrar maiôs, bodys e lingeries cavadíssimos. Para as britânicas também não custa caro se vestir dessa maneira. O maiô preto da foto acima, por exemplo, pode ser comprado na promoção por apenas 7 libras, aproximadamente R$ 63 reais.

Mas não pense que essa é uma tendência apenas gringa. Aqui no Brasil, algumas famosas já são adeptas desses maiôs. Anitta apareceu recentemente com os modelos supercavados, inclusive enquanto fazia exercícios físicos. Mc Rebecca usou os maiôs cavados até para shows e Gracyanne Barbosa também aderiu ao estilo.