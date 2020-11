Por Juliana Pimenta

Novela, série, podcast, clube do livro e mais um monte de atividades têm tomado a rotina de Sophia Abrahão. Mesmo com a pandemia e o isolamento social, o que não faltaram foram projetos na carreira da atriz. Um dos exemplos é a participação na série 'As Five', spin off de 'Malhação - Viva A Diferença', que acaba de estrear no Globoplay.

Sophia, que faz uma influenciadora digital na trama, comemora a oportunidade de atuar em uma obra de Cao Hamburger e dá uns spoilers sobre sua personagem. "Nossa! Foi uma surpresa muito gratificante! A minha personagem é a Dani Junqueira, uma blogueira que é capaz de tudo por um like! O meu par romântico é interpretado pelo Rafael Vitti, que se jogou na série e arrasou! Formamos um casal midiático que mostra para seus seguidores um relacionamento dos sonhos, mas na realidade não é bem assim", conta a atriz.

Personagem queridinha

Outra produção da lista, essa ainda sem data para estrear, é 'Salve-se Quem Puder'. Sophia está gravando episódios da novela das 19h, interrompida no começo da pandemia, dando lugar a uma sequência de reprises. Para a atriz, o papel já é um dos queridinhos da sua carreira. "Estou pulando de alegria! O Daniel Ortiz me deu um super presente! Nesse ano tão estranho, a Júlia tem sido um alento. Ela é diferente de tudo o que já fiz. É uma personagem bem colorida. Tem o lado mais séria quando está trabalhando, mais doce quando está em família e também tem uma tinta de humor que tem sido incrível interpretar. Humor é uma das vertentes na atuação que sinto mais prazer em realizar! Sem dúvidas, Júlia já está no ranking das minhas personagens prediletas!", revela.

Projetos autorais

Fora o trabalho de atriz, Sophia também comanda um clube do livro e um podcast. A ideia do clube, por sinal, surgiu das dicas de leitura que a atriz dava nas redes sociais. "Percebi que meus seguidores se animavam para ler comigo. Foi aí que pensei: porque não criar um clube do livro para termos essa experiência literária juntos? E para minha extrema surpresa e felicidade, o projeto já começou imenso! Temos muitos inscritos e o clube literário rapidamente se tornou um dos maiores do país!", conta Sophia, que ainda destaca a importância social da iniciativa.

"É um projeto sem fins lucrativos. Muitos me relatam inclusive que não tinham o hábito de ler, mas que o projeto despertou neles o interesse pela literatura. Tenho a convicção de que a educação é o único caminho para o nosso desenvolvimento e me sinto extremamente grata a todos que embarcaram nessa jornada comigo! A partir dessa ideia, surgiu o 'Vamos Ler?' que é um braço social do projeto. Doamos milhares de livros para instituições que contemplam crianças e adolescentes, e é surpreendente observar o poder transformador da leitura na vida de cada um. Os relatos que recebo são muito emocionantes!", se emociona a atriz. Para se inscrever no clube do livro, por sinal, é só acessar o site sophiaabrahao.com.br.

Já o podcast 'PodChegar' é, para a atriz, uma espécie de terapia em grupo. "É um dos projetos que mais me orgulho. Estamos há mais de um ano no ar trazendo temas bem relevantes e necessários! Recebemos participações muito especiais como: Claudia Raia, Angélica, Padre Fábio de Melo, entre outros. Tem sido quase como uma terapia em grupo e o público tem nos dado o mesmo feedback. Nossos espectadores se emocionam, riem, se identificam e também se transformam, assim como nós. Ter um espaço para emitir minhas reais opiniões de um jeito leve e 100% honesto, tem sido muito valioso para mim", destaca.

Dilemas do isolamento

Além de todos os projetos, Sophia também revela os desafios que enfrentou na vida pessoal nos últimos meses. Casada com o também ator Sérgio Malheiros, a atriz explica que foi impossível controlar a ansiedade no começo da pandemia. "Posso dizer que agora estamos mais adaptados ao 'novo normal'. O início foi bem difícil, a ansiedade falou alto. Toda a nossa vida teve que ser reestruturada", confessa, revelando um dos desafios enfrentados pelo casal.

"Apesar de o Sérgio e eu sermos muito caseiros e estarmos muito acostumados com essa convivência, o que está rolando é diferente de tudo o que já passamos. No começo a questão da divisão das tarefas foi um pouco desafiadora, mas mantivemos (mesmo à distância) nossa terapia de casal, e com essa ajuda conseguimos entrar nos eixos mais rápido, risos! Antes a prova de fogo dos casais era viajar junto. Com essa quarentena o sarrafo subiu muito!", brinca.