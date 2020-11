Por Juliana Pimenta

Publicado 15/11/2020 10:00

No próximo dia 20, Evie e Elektra se apresentam no festival internacional 'From Milan with Love: Next Gen'. Únicas representantes do Brasil no evento, a dupla, conhecida como VENVS (que se pronuncia VENUS), vai ter a oportunidade de mostrar um pouco do seu MPB alternativo para o mundo.

fotogaleria

"O convite foi bem inusitado, na verdade. Nós nunca tivemos contato com eles antes e do nada recebemos o convite por e-mail. No primeiro momento, chegamos a achar que tinham enviado errado ou era algum fake, mas conforme fomos pesquisando vimos que era tudo real", brinca Elektra, que ao lado da parceira já soma bons números de acesso. No Youtube, por exemplo, o clipe da música 'Contando Os Dias' já ultrapassa 1,6 milhão de visualizações.

Já se preparando para o show, elas dão detalhes de como será a apresentação. "Nós preparamos uma performance em estúdio bem bonita, dando destaque para a banda que é inteira composta só por mulheres incríveis. Estamos tomando todos os cuidados por conta da pandemia, equipe reduzida e seguindo todos os protocolos", ressalta Elektra, que promete uma interação especial com o público durante o evento.

"Nós vamos interagir durante a live pelas redes sociais. Nossos fãs ficaram super empolgados com a novidade também. Vai ser muito incrível representar o Brasil e mostrar um pouquinho da VENVS lá fora".

Parceria sem fronteiras

Além da VENVS, Evie e Elektra dividem outro tipo de relação. Namorando há três anos, elas esperaram dois anos para se aventurarem juntas na música. A parceria, segundo Elektra, tem rendido bons frutos e pouco atrito. "Nós trabalhamos super bem juntas. Antes mesmo do duo, nós já fazíamos trabalhos juntas. Eu sou fotógrafa e fiz trabalhos da Evie como modelo e influenciadora. Por ser um casal, a gente sabe muito bem o que a outra gosta e não gosta, eu acredito que facilita bastante. Além de ser muito incrível as duas terem o mesmo sonho que é viver de música", comemora.

Juntas, e com o mesmo sonho, as meninas explicam um pouco do ritmo que as juntou. "Nós somos uma mistura meio louca do MPB que vem da Elektra com o pop alternativo que vem da Evie, VENVS acabou surgindo assim e tem sido muito bem aceita por todos, a gente espera ter cada vez mais espaço".