Confira dicas para aproveitar sem exageros - fotos Reprodução / iStock

Publicado 16/06/2024 06:00

Rio - A Festa Junina é conhecida por suas deliciosas comidas típicas. Muitas vezes ricos em calorias e açúcares, os petiscos podem causar preocupação para quem não quer fugir da dieta. Pensando nisso, o DIA preparou uma lista com 10 alimentos saudáveis para aproveitar o arraiá sem culpa.

Na lista recomendada pela nutricionista Fernanda Larralde, da BioMundo, estão os seguintes itens: milho Verde, pinhão, batata doce, pé-de-moleque com castanhas e mel, amendoim torrado, espetinho de frutas, canjica com leite de coco, bolo de fubá integral, tapioca e cocada com coco fresco.



"Optar por versões mais saudáveis dos alimentos típicos das festas juninas não significa abrir mão do sabor ou da diversão. Pelo contrário, é uma oportunidade de cuidar da saúde, aproveitar os benefícios dos nutrientes e manter o equilíbrio na dieta. Esses alimentos fornecem energia, promovem a saciedade, ajudam na digestão e oferecem uma variedade de vitaminas e minerais essenciais para o bem-estar", disse a nutricionista.



A influenciadora Laís Brito também dá dicas de como se manter saudável nessa época do ano. "Durante as festas juninas, consigo manter a dieta optando por alimentos saudáveis e equilibrados. É totalmente possível curtir a festa sem engordar! Ao invés de me render às frituras, prefiro alternativas mais leves, como os espetinhos de carne magra ou frango grelhado, que são saborosos e nutritivos. Outro exemplo é o milho cozido, que além de ser uma delícia, é rico em fibras e ajuda na saciedade", elenca.



Se alguém pensou que a sobremesa ficaria de fora, pode repensar as escolhas. "Adoro explorar as frutas típicas da época. Uma das minhas favoritas é o abacaxi assado com canela, que é doce, mas sem excesso de açúcar. Também gosto de preparar versões mais saudáveis dos doces tradicionais, como uma canjica feita com leite desnatado e adoçante natural. Assim, consigo aproveitar a festa sem sair da linha e me sentindo bem comigo mesma", finaliza a influenciadora.

*Reportagem da estagiária Letícia Montrezor, sob supervisão de Nara Boechat