Fenômeno da música sertaneja, Ana Castela lança novo álbum - Flaney Gonzallez / Divulgação

Fenômeno da música sertaneja, Ana Castela lança novo álbumFlaney Gonzallez / Divulgação

Publicado 16/06/2024 06:00

Rio - Ana Castela lançou, na última quinta-feira (13), a primeira parte de seu novo projeto na música, "Herança Boiadeira". A estreia do DVD entra para o momento especial que a cantora vive. Aos 20 anos, a artista, nascida em Amambaí, no Mato Grosso do Sul, já reúne grandes conquistas, como o topo das paradas de sucesso em 2023 e o convite para participar do Rock in Rio 2024. Em entrevista ao DIA, o fenômeno da música sertaneja avalia a boa fase, fala como lida com a fama e revela os planos futuros, incluindo no amor.

"Este DVD era muito esperado por mim, eu quis muito, exatamente do jeito que foi com as pessoas que eu amo, artistas que eu admiro e que fizeram parte da minha vida, junto à minha família. Cada pessoa que esteve ali tem um significado especial, minha mãe é apaixonada pela Paula Fernandes, sempre cantamos a música dela juntas e tive a participação dela naquela noite, foi especial demais", celebra a artista, citando da participação da mineira na gravação do projeto de modão, em abril, na cidade de Londrina, no Paraná."Mercedita", cantada em parceria com Perla Paraguaia, "Cachoeiro", com Eduardo Costa, "As Andorinhas", com o Trio Parada Dura, e "Tentei te Esquecer", com Mato Grosso e Mathias, já estão nas plataformas de streaming de música e, se depender das produções anteriores, o sucesso é garantido.No fim de maio, Ana lançou "Minha Herança", que, em duas semanas, já soma mais de 4,1 milhões de streams, somente no Spotify. "Essa é uma das músicas mais especiais e importantes da minha carreira, ela reflete muito sobre mim e todos os sentimentos que guardo dentro do meu coração. É impossível não se emocionar e fico muito feliz em ver que ela tocou outras pessoas da mesma forma que me tocou", comenta.A boa recepção do público não é um feito inédito para a cantora mato-grossense. Ela foi a vencedora de melhor lançamento sertanejo do 31º Prêmio da Música Brasileira, na última quarta-feira (12), com o álbum "Boiadeira Internacional". Além disso, foi o destaque nacional e internacional de 2023, ficando entre os cinco artistas mais escutados no país e no top 100 global do Spotify, e garantiu o primeiro lugar da lista da Billboard Brasil dos 25 artistas mais ouvidos do país, durante 44 semanas.Com todo o sucesso e os mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais, a boiadeira confessa que ainda não se acostumou com a fama: "Não lido (risos). Ainda não aprendi a lidar 100% com toda a mudança dos últimos anos, mas sou muito grata por tudo que conquistei até aqui e por tudo que a música proporcionou para mim e para toda minha família. É lindo demais olhar para trás, e sei que tem muito mais para acontecer".Ana Castela é uma das atrações confirmadas para o Rock in Rio, que acontece em setembro. Ela está junto com outros artistas brasileiros, como Luan Santana, Simone Mendes e Chitãozinho & Xororó, no chamado "Dia Brasil".A cantora, então, comenta sobre as críticas recebeu, logo que seu nome foi anunciado no festival. Na ocasião, o crítico musical Regis Tadeu detonou a presença da artista : "Nunca foi um festival exclusivamente de rock. Mas, sinceramente, não dá para aceitar Ana Castela. Desculpa! Ela é uma das piores artistas que surgiram desde a época paleozoica"."Sempre terão os haters né, acho normal não gostarem, mas, por outro lado, tenho certeza que tem muita gente feliz por essa conquista de um gênero tão importante pro país", minimiza a boiadeira.A ótima fase da mato-grossense não se restringe ao trabalho. Ana está namorando Gustavo Mioto, de 27 anos, e não esconde a felicidade nas redes sociais. No início do mês, ela publicou uma declaração de amor ao músico."Clichê falar 'Feliz 1 ano de namoro', e essa que eu vou falar é mais clichê ainda, mas é a pura verdade…. Feliz um ano de uma vida inteira Gustavo! A vida é doida, cansativa, correria… Mas, com você, ainda continua doida, óbvio. Mas me traz uma felicidade tão grande em saber que nessa correria louca no final dos trabalhos vou ter você no aeroporto me esperando para passar a noite jogando vídeo game, procurando algo para comer e para poder dormir juntinho nesse frio. Eu te amo, obrigada por me fazer feliz e me sentir uma princesa todos os dias… Até mesmo quando choro falando que não tenho roupa! Você é incrível!", escreveu.O casal chegou a ficar um tempo separado, mas, pelas palavras da musicista, isso ficou passado. "Estamos muito felizes e vivendo um momento muito bom. Nossos planos são de aproveitar a vida juntos e sermos felizes", comemora.Já na carreira, Ana Castela deseja seguir em novos projetos e shows "mais completos". "Tenho muitos sonhos e planos, mas prefiro guardar em segredo até que todos se realizem. O que posso dizer é que continuarei me dedicando para trazer sempre o melhor para vocês", conclui.