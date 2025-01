Vanusa Freitas adere à dieta detox - Divulgação

Vanusa Freitas adere à dieta detoxDivulgação

Publicado 05/01/2025 05:00

Rio - Após as comilanças e o exagero no consumo de bebidas alcoólicas nas festas de fim de ano, é hora de correr atrás do prejuízo. Para quem deseja eliminar os quilinhos extras, a dica é incluir sucos e alimentos "detox" na alimentação, já que eles auxiliam na eliminação das substâncias ruins do organismo.

fotogaleria

"O álcool, o processamento das gorduras, esse trabalho é feito basicamente pelo fígado, por isso que a gente fala muito sobre detox. Os sucos "detox" são bem-vindos, mas eles precisam ter elementos que realmente façam o fígado funcionar melhor. Esses benefícios são obtidos com couve, hortelã, agrião ou folhas de mostarda, não é com 'qualquer folha verde'", explica a nutricionista Patrícia Davidson.



De acordo com a profissional, um copo de suco detox por dia é o ideal. Além da bebida, ela lista outros alimentos que ajudam desintoxicação do organismo. "Os legumes que ajudam são o brócolis, couve-flor, couve de bruxelas, repolho, as próprias folhas mencionadas antes, então o ideal é você ter um suco por dia e ter esses vegetais na sua alimentação", ensina.

A nutricionista comenta que depois de meter o pé na jaca, a dica é manter o equilíbrio. "E o que fazer na volta (do fim de ano) é seguir toda a dieta normal, mas incluir esses alimentos de maneira intencional e evitar continuar bebendo todos os dias, comendo muita gordura todos os dias, deixar para o próximo feriado, que seja o carnaval ou uma próxima viagem".

Patrícia também diz que a atividade física pode ser uma boa aliada na hora de eliminar os quilinhos extras. "O suor também é uma forma de a gente eliminar toxinas. Então, atividades aeróbicas são bem indicadas também para essa finalidade".

A influenciadora digital e musa da escola de samba Barroca Zona Sul, em São Paulo, Vanusa Freitas tem feito a dieta detox. "No Natal e Réveillon chutei o balde. É uma época que ainda gente se permite. Agora, estou fazendo uma dieta detox de uma semana. Depois, volto para dieta normal, mas mantenho o suco detox no cardápio".

Receita de suco detox:

Ingredientes:



- 150ml de água de coco

- 1/2 maçã

- 1/2 pepino

- 3 folhas de hortelã



Modo de fazer:

Bata tudo no liquidificador e depois consuma.