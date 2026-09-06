Maquiagem colorida, como a usada por Jade Picon, está entre as dicas - Reprodução do Instagram

Maquiagem colorida, como a usada por Jade Picon, está entre as dicasReprodução do Instagram

Publicado 06/09/2026 05:00

Rio - No Rock in Rio , o cabelo e a maquiagem deixaram de ser apenas complemento do look e ganharam espaço como protagonistas da produção. Entre as dicas de visual para quem for aproveitar o festival nesta segunda-feira (7), e no próximo fim de semana estão: rabos de cavalo elaborados, coques, ondas marcadas, acessórios metalizados, lenços, sombras coloridas, pedrarias e muito brilho.

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O tradicional rabo de cavalo ganha novas versões, com tranças na raiz, mechas trabalhadas, correntes, argolas, presilhas e acessórios metalizados. "É perfeito porque une estética e praticidade. Você pode partir de um rabo de cavalo comum e acrescentar acessórios, tranças ou textura", orienta a cabeleireira e maquiadora Ariana Dutra.

Já o coque pode ter um acabamento mais despojado. "Com grampos aparentes, peças metalizadas, pequenas tranças ou mechas soltas ao redor do rosto. Para quem vai passar muitas horas no festival, ainda tem a vantagem de manter o cabelo preso e afastado do pescoço", afirma a profissional.



Cabelos com ondas bem desenhadas e texturas também estão em alta. Para quem escolher esse visual, Ariana ensina como manter os fios impecáveis por mais tempo: "É importante usar proteção térmica e trabalhar o cabelo por partes. Depois de modelar, deixe os fios esfriarem antes de abrir as ondas. Finalizar com um spray de fixação ajuda a segurar a textura por mais tempo."

Quando o assunto é maquiagem, tons vibrantes como azul, verde, rosa e lilás aparecem nas sombras, delineados e cantos internos dos olhos. "Quem não está acostumado pode colocar a cor apenas no canto interno, rente aos cílios ou em um delineado. Já quem gosta de uma beleza mais criativa pode fazer um esfumado colorido ou misturar tonalidades", diz a maquiadora.

O brilho também está liberado: glitter, pigmentos metalizados e pontos de luz continuam entre os elementos mais associados à maquiagem de festival. Outra dica é usar aplicações de strass e cristais. "Não é preciso preencher o rosto inteiro. Às vezes, poucos pontos de pedraria próximos aos olhos já entregam o efeito. O cuidado principal é utilizar produtos adequados para a pele e jamais improvisar com colas que não foram desenvolvidas para uso cosmético", alerta a especialista.

Entre os acessórios, o lenço é uma boa pedida devido a sua versatilidade. Ele pode ser usado como faixa, bandana, sobre os fios soltos ou incorporado a penteados. "O lenço traz informação de moda imediatamente. Para festival, gosto especialmente das versões com renda, transparência ou estampas porque elas deixam o cabelo interessante sem exigir uma construção muito elaborada. Também é uma alternativa para quem quer manter parte dos fios no lugar ao longo do dia", explica Ariana.

A influenciadora Gabriela Sobral conta que usa uma regrinha na hora de optar pelo melhor visual. "Se o cabelo está mais exagerado, a make será mais 'sóbria' com alguns detalhes em destaque." Ela, então, comenta que o festival é uma boa chance para testar novos looks, maquiagens e penteados. "É divertido entender quantas facetas podemos ter se mudarmos pequenos detalhes na beleza e produção!."