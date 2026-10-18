Núbia Óliiver destaca a importância do autocuidado após os 50 anos - Divulgação / Fernando Satt

Núbia Óliiver destaca a importância do autocuidado após os 50 anos Divulgação / Fernando Satt

Publicado 18/10/2026 05:00

O Dia Mundial da Menopausa , celebrado neste domingo (18), chama atenção para uma etapa da vida feminina cujos efeitos vão além das ondas de calor. Sono, composição corporal, saúde óssea e disposição podem ser afetados, exigindo cuidados que integrem treinamento, alimentação e avaliação médica. Durante a transição, reduzir a comida e aumentar o tempo na academia nem sempre é a melhor resposta às mudanças do corpo.

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Segundo publicação do Ministério das Mulheres, com base em projeções do IBGE citadas pelo Ministério da Saúde, cerca de 37 milhões de brasileiras têm entre 40 e 65 anos, faixa etária que abrange o climatério. A mesma publicação estima que de 20% a 30% das mulheres apresentam sintomas moderados ou graves durante a transição menopausal.

A menopausa natural ocorre geralmente entre os 45 e os 55 anos e é confirmada após 12 meses consecutivos sem menstruação, sem outra causa que explique a ausência. As mudanças podem começar anos antes, durante a perimenopausa.

Para a educadora física e personal trainer Carol Macedo, perceber uma resposta diferente do corpo não significa que seja necessário aumentar o treinamento. "A primeira reação de muitas mulheres é: 'Então vou comer menos, fazer mais cardio e treinar mais'. Só que nem sempre mais é melhor".

A nutricionista Renata Branco observa que cortar carboidratos, pular refeições e reduzir progressivamente as calorias pode prejudicar o desempenho e a manutenção muscular. "É necessário garantir energia suficiente, porque uma restrição calórica excessiva pode prejudicar o desempenho, a recuperação e a preservação muscular", explica.

A redução do estrogênio favorece mudanças na distribuição da gordura, com maior tendência ao acúmulo abdominal. Ao mesmo tempo, o envelhecimento contribui para a perda de massa muscular. Por isso, a balança, isoladamente, não explica tudo o que acontece com o corpo. "Uma mulher pode perder peso e, ao mesmo tempo, perder massa muscular. Isso não representa necessariamente uma melhora da composição corporal ou da saúde metabólica", acrescenta Renata.

A experiência da menopausa também envolve a maneira como a mulher se relaciona com o próprio corpo e com as expectativas sociais sobre o envelhecimento. Aos 50+, a modelo Núbia Óliiver fala abertamente sobre os desafios das mudanças hormonais e defende que essa fase seja vivida com informação, acompanhamento profissional e liberdade para fazer escolhas.

"Eu não romantizo a menopausa, porque sei que existem desafios reais. O corpo muda, os hormônios mudam e precisamos aprender a lidar com essa nova realidade. Mas não acredito que a mulher precise simplesmente aceitar tudo sem buscar orientação e cuidar de si mesma", afirma.

Conhecida por sua personalidade marcante e por valorizar a própria imagem, Núbia questiona a ideia de que a maturidade impõe limites à sensualidade feminina. "A maturidade não tira a nossa feminilidade, não apaga o desejo e muito menos diminui o nosso poder. Continuamos sendo mulheres inteiras, com vontades, sonhos e liberdade para fazer nossas escolhas. Eu não quero voltar a ser quem eu era aos 20 ou 30 anos. Quero ser a minha melhor versão hoje".

Carol explica que a menopausa não determina uma mudança completa e automática dos exercícios. "Às vezes, aquela mulher que treinava cinco, seis vezes por semana percebe que não está mais se recuperando da mesma forma. Ou começa a sentir mais dificuldade para ganhar força, percebe mudanças no corpo, no sono, na disposição. A gente está falando de preservar e ganhar massa muscular, manter força, cuidar dos ossos, da autonomia e da qualidade de vida", orienta.

O médico João Branco destaca que ondas de calor, alterações de humor e noites mal dormidas podem repercutir na disposição e na regularidade dos exercícios. Segundo a The Menopause Society, ondas de calor e suor noturno ocorrem em até 80% das mulheres durante a menopausa e podem persistir por anos. "O diagnóstico tem que ser amplo. O corpo tem que ser avaliado de uma maneira integrada", esclarece.

A terapia hormonal pode ser considerada para tratar sintomas da menopausa, mediante análise dos benefícios, riscos e contraindicações. João Branco ressalta que a decisão depende das queixas, do impacto na qualidade de vida e do histórico de saúde da mulher. "Nunca a reposição vai substituir o treino e a alimentação adequada", avisa.