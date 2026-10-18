Suzy Rêgo fala sobre personagem no espetáculo ’Meno Male’ - Sal Ricardo / Divulgação

Suzy Rêgo fala sobre personagem no espetáculo ’Meno Male’Sal Ricardo / Divulgação

Publicado 18/10/2026 05:00



Suzy Rêgo é uma das estrelas do espetáculo "Meno Male", em cartaz no Teatro dos 4, na Gávea, até o dia 29 de novembro. Na produção, que une comédia, emoção e crítica política, a artista interpreta Luísa, assessora e mulher de Alberto (Joaquim Lopes), um político corrupto que ocupa o cargo de Secretário de Estado. Os dois mantêm um casamento infeliz por conveniência e ambições em comum.

"A personagem é um presente para uma intérprete: caráter duvidoso, sede de poder, aparências enganosas e desvios de conduta. Um banquete!", vibra a artista.



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Escrita por Juca de Oliveira (1935-2026), a história propõe reflexões sobre poder, decisões feitas ao longo da vida e caráter ao retratar o encontro a rotina simples da tradicional Mooca italiana e os bastidores do poder em Brasília e São Paulo. Suzy comenta que muitas situações abordadas no espetáculo são reconhecidas pelo público, como o "tráfico de influência, corrupção, cabide de emprego, conchavos e hipocrisia".



A atriz também lembra com carinho de outros trabalhos no teatro com Juca, que faleceu aos 91 anos, em março deste ano, em "Procura-se Um Tenor" e "Caixa 2". "Juca sempre foi uma aula magna, uma universidade de teatro em pessoa", acredita.



Ela, então, celebra a presença na remontagem de "Meno Male", que reúne outros grandes nomes no elenco, como Nuno Leal Maia, Carmo Dalla Vecchia, Antoniela Canto e Naiara de Castro. "Ter a honra de ser convidada por Sandro Chaim para uma remontagem dessa peça tão icônica do Juca já é um prêmio. Ter na direção o Léo Stefanini e nosso elenco com vários companheiros de outras jornadas é uma alegria."



Questionada se ainda sente o mesmo "frio na barriga" antes de entrar em cena, a artista dispara: "Sou o contrário, tenho 'quente' por dentro. Sinto euforia, êxtase e muito prazer em estreias. Fico feito criança em festa de aniversário. Amo ensaiar, desenvolver rituais, tenho todos os textos das peças que faço. Graças ao Fernando, que guarda tudo com muito carinho."



Sucesso na TV



Natural do Rio de Janeiro, Suzy iniciou a trajetória profissional como modelo aos 13 anos, foi eleita Miss Pernambuco, em 1984, conquistando o segundo lugar no Miss Brasil. A trajetória na TV iniciou em 1989 na novela "O Salvador da Pátria". Desde então, acumulou personagens bem distintas em novelas como "Top Model" (1989), "Era uma Vez..." (1998), "Amor Eterno Amor" (2012), "Império" (2014) e "Rock Story" (2016), da TV Globo, mas entre as mais marcantes está Carmem de "A Viagem" (1994).



"Ela atravessa gerações e se mantém viva na memória do telespectador e de novas audiências que consomem streaming. Trinta e dois anos após a primeira exibição e tantas reprises a Carmem encanta o público", comenta a atriz, que também tem no currículo folhetins no SBT e na Record.



Recentemente, a atriz aceitou o desafio de participar do quadro "Idade Real", do "Domingo Espetacular", sobre longevidade e, desde então, mudou alguns hábitos. "Hoje reservo tempo para meus treinos (mesmo com tempo reduzido), continuo a priorizar minha alimentação cetogênica (com baixo carboidrato) e ainda estou em processo com a questão do sono (sou mega notívaga), mas só ligo meu celular após despertar com calma, beber água morna em jejum, enfim, dentro das possibilidades, buscar equilíbrio e me empenhar para minimizar o estresse de nosso cotidiano. E uso transporte público na maioria das vezes. Observo a cidade de ônibus e leio livro no metrô."



'Tenho mania de ser feliz'

Aos 59 anos, Suzy revela quem é longe dos holofotes e o que a deixa feliz. "Sou a mesma aprendiz de sempre. Tenho mania de ser feliz e busco espalhar isso pelo mundo. Pelo menos no meu. Amo trabalhar e mereço ser rica (estou pronta, universo). Sou uma trabalhadora das artes cênicas há 40 anos e ainda 'sobrevivo' disso. Sou piegas, cafona e tacanha. Mas sou muito feliz. E grata. Muito. Sempre. "Sou espiritualista e creio que colho o que planto. Sou simples. Previsível. Pisciana. Mas sou de riso fácil e CDF no trabalho. Sou bem família e botequeira", lista ela, que fala sobre sua história.



"Nascida no Rio de Janeiro, filha de potiguares de nosso amado Rio Grande do Norte, pernambucana de coração e de representatividade como vice-Miss Brasil 1984 ao representar o Estado, e paulistana por escolha e cidadania adquirida, desde 1986 na Pauliceia desvariada e com filhos gêmeos nascidos no coração da Avenida Paulista. Casada há mais de 20 anos com o ator e mímico (entre outras habilidades) Fernando Vieira, pai dos nossos Marco e Massimo e sou mutante", conclui.

Serviço:

"Meno Male"

Até 29 de novembro

Sexta-feira e sábado às 20h; e domingo, às 19h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Gávea

Ingressos: a partir de R$ 73,68