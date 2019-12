Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação da Prefeitura de Duque de Caxias, através da equipe técnica, realizou mais um (TTS) Trabalho Técnico Social, no Empreendimento Cangulo. A ação aconteceu na quinta-feira, 12/12.

Empreendimento Cangulo recebe visita técnica da Secretaria de Urbanismo e Habitação - Divulgação

Durante a atividade a equipe do TTS executou uma visita técnica, acompanhada da equipe de arquitetura, para analisar e reconhecer toda a infraestrutura do empreendimento. O objetivo da visita é para o planejamento técnico de futuros projetos.



De acordo com o governo municipal, a equipe, especializada do Trabalho Técnico Social, acompanha as famílias beneficiadas pelos programas sócio governamentais, garantindo a continuidade dos direitos e deveres sociais, com a melhoria da qualidade de vida e a conservação das unidades.



O governo municipal afirma ainda que a equipe da Subsecretaria de Habitação realiza periodicamente os Trabalhos Técnicos Sociais nos condomínios do Programa Minha Casa Minha Vida e PAC.